Врачи предупредили об опасности сдерживания чихания и рассказали шокирующую историю мужчины

Он вылечился через 5 недель.
Врачи предупредили, что нельзя слишком долго сдерживать чихание после того, как мужчина прорвал горло.
Об этом пишет ladbible.com.
Неназванный шотландец, находившийся за рулем, зажал нос и закрыл рот во время чихания. Интенсивность его чихания была настолько огромна, что в его горле образовалось отверстие диаметром 2 см.
После того, как его срочно доставили в больницу, медики сказали, что мужчина страдал аллергическим ринитом. Доктор Расадс Нисиров из Университета Данди предупредил, что если сдерживать чихание, накопление может быть в 20 раз выше обычного.
Он отметил: "Каждому следует рекомендовать не подавлять чихание, зажимая нос и держа рот закрытым, поскольку это может привести к перфорации трахеи. Консервативное лечение разрывов трахеи является вариантом для клинически стабильных пациентов, не требующих искусственной вентиляции легких с небольшими разрывами трахеи. Пациенты должны находиться под тщательным наблюдением в стационаре в течение 24–48 часов по поводу любого ухудшения".
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Сообщается, что 30-летний мужчина почувствовал сильную боль в шее сразу после эпизода чихания. При осмотре его шея была отечна с двух сторон, "с легкой крепитацией при пальпации и ограниченным диапазоном движений шеи".
Его выписали из больницы после двух дней наблюдения с обезболивающими и лекарствами от аллергического ринита.
Рана зажила через пять недель.
Напомним, девушка с невероятно редким заболеванием чихает 12000 раз в день. Поэтому ей пришлось бросить школу.
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