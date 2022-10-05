Врачи предупреждают о пике заболеваемости коронавирусом в Украине: будут ли закрывать школы на карантин

С каждой неделей количество больных коронавирусом увеличивается. Как и в прошлом году бушует штамм "Омикрон", несколько видоизмененный, однако не столь страшный как предшественник "Дельта".

О фактах идет речь в сюжете ТСН.

"К концу ноября врачи ожидают пик заболеваемости. И это все может внести коррективы, уже, как казалось, налаженные процессы. Например, школьный. Несмотря на полномасштабное нападение России педагогам удалось запустить учебный процесс, и все может измениться", — передают корреспонденты.

Несмотря на войну в стране, запустить уроки оффлайн педагогам удалось. Сейчас, говорят учителя, нужно сделать все возможное, чтобы не позволить коронавирусу снова отправить всех в локдаун.

Количество больных коронавирусом с каждым днем растет. Пик заболеваемости ожидается в конце ноября. Циркулирует штамм "Омикрон", не столь тяжелый как "Дельта", но очень быстро распространяется.

Носить маски, обрабатывать руки и, конечно, вакцинироваться, как от гриппа так и коронавирса. То, что советуют врачи и о чем забыли люди. Это, конечно, не поможет избежать болезни, но однозначно облегчит ее течение, уверяют медики. Главное же не парализует жизнь и образование, как в предыдущие годы.

На сегодняшний день очно и в смешанном формате в Украине учится более 2 млн учеников. И именно такая форма образования в настоящее время способствует меньшему росту болезни коронавируса среди детей.

из-за войны общий карантин и масочный режим по всей стране не будут вводить. Тем не менее, к ограничениям может прибегнуть каждый регион и образовательное учреждение самостоятельно исходя из эпидемиологической ситуации.

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