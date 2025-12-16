Врачи призвали депутатов запретить продажу паучей с концентрацией никотина более 16.6 мг

Реклама

Об этом говорится в письме на имя председателя Комитета Верховной Рады Украины по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого и председателя профильного подкомитета Лады Булах.

«Внедрение всестороннего регулирования для никотиновых подушечек, прежде всего запрет продажи продукции с концентрацией свыше 16.6 мг, их маркетинга и продвижения – насущная инициатива и мы полностью ее поддерживаем. Призываем Вас прислушаться к мнению профессионального медицинского сообщества и принять соответствующее законодательство по защите здоровья украинцев», - говорится в письме.

В документе указывается, что традиционные формы потребления табака как курение сигарет, самокруток, кальянов постепенно заменяются потреблениями новейших продуктов без табака как электронные сигареты и никотиновые подушечки. Последние – единственные среди всех никотиновых изделий, вообще не регулируемых государством, хотя их потребление растет.

По информации врачебного сообщества, сейчас в Украине абсолютно свободны доступные к продаже подушечки с любым уровнем никотина, даже дозировками в 160-170 мг в одной подушечке. Это в десятки раз больше, чем в сигарете, и создает реальную угрозу острых отравлений.

«Поскольку при высоких уровнях никотин является токсичным и можете привести к отравлению и побочным эффектам, мы призываем запретить в Украине никотиновые подушечки с содержанием никотина более 16.6 мг и добавками, содержащими или образующими химические вещества с канцерогенными, мутагенными и репротоксическими.

Научно доказано, что эта доза никотина в подушечке дает в дальнейшем концентрацию никотина в крови, соотносительную с концентрацией никотина в крови после курения одной сигареты.

ВОЗ отмечает важность «ограничения концентрации никотина и запрещение добавок, содержащих или образующих химические вещества с канцерогенными, мутагенными и репротоксическими свойствами». Это в дополнение таких мер, как запрет продажи несовершеннолетним, требование размещения предупреждений о вреде здоровью, налогообложении продуктов и комплексном ограничении рекламы и продвижения.

Как отмечалось, в парламенте зарегистрировано шесть законопроектов по регулированию обращения никотиновых подушечек.

В ходе обсуждения депутаты отметили, что полный запрет может перевести рынок в теневой сектор и снизить акцизные поступления в бюджет. А государственное регулирование позволит контролировать содержание никотина и предотвратить продажу несовершеннолетним.