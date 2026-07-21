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Врачи призывают мыть руки дольше: что случилось
Специалисты объяснили, как эта привычка помогает снизить распространение опасных бактерий.
Обычное мытье рук с мылом или использование антисептика может существенно повлиять не только на профилактику инфекций , но и на борьбу с антимикробной резистентностью.
Об этом сообщили в центре общественного здоровья Украины.
Специалисты отмечают, что антимикробная резистентность — это способность бактерий, вирусов и других микроорганизмов становиться нечувствительными к лекарствам, которые раньше эффективно их уничтожали.
Из-за этого лечение инфекций становится сложнее, дольше и дороже. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, антимикробная резистентность входит в десятку крупнейших глобальных угроз общественному здоровью.
Специалисты объясняют, что резистентные микроорганизмы могут распространяться через грязные руки так же, как и обычные инфекционные возбудители.
Как правильно мыть руки
В ЦОС рекомендуют мыть руки не менее 40–60 секунд, уделяя особое внимание ладоням, пространству между пальцами, ногтям и запястьям. Намыливание должно продолжаться не менее 20 секунд.
Также не следует использовать слишком горячую воду, ведь она пересушивает кожу, но не улучшает обеззараживание.
Специалисты советуют мыть руки:
после туалета или смены подгузников;
перед приготовлением и употреблением пищи;
по возвращении с улицы или общественного транспорта;
после контакта с животными, мусором или сырыми продуктами;
при уходе за больным человеком.
Когда лучше использовать антисептик
Если нет доступа к воде и мылу, можно воспользоваться спиртосодержащим антисептиком с концентрацией спирта не менее 60%.
Впрочем, в ЦОС подчеркивают: антисептик не заменяет полноценное мытье рук, особенно если они заметно загрязнены или жирны. Кроме того, он не эффективен против некоторых видов микроорганизмов и не удаляет вредные химические вещества.
По словам специалистов, наиболее распространенными препятствиями для эффективной очистки рук являются:
длинные ногти и лак для ногтей;
кольца, браслеты и часы;
слишком короткое мытье рук из-за спешки.
В Центре общественного здоровья подчеркивают: чем меньше распространяются инфекции, тем реже возникает необходимость применения антибиотиков. Именно поэтому простая привычка регулярно мыть руки является важным вкладом каждого человека в борьбу с антимикробной резистентностью и сохранение здоровья.
Напомним, исследование показало, что в холодильнике бактерий гораздо больше, чем на кухонных столешницах, губках или тряпках. Самые грязные места – ящики для овощей, мяса и полки с молочными продуктами. В среднем в холодильнике скрывается не менее 1,8 миллиона разных бактерий. Патогенные микробы, которые могут вызвать пищевые отравления, респираторные и мочевые инфекции, особенно опасны для беременных, детей и пожилых людей.