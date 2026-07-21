Врачи призывают мыть руки дольше: что случилось

Руки / © Pixabay

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Обычное мытье рук с мылом или использование антисептика может существенно повлиять не только на профилактику инфекций , но и на борьбу с антимикробной резистентностью.

Об этом сообщили в центре общественного здоровья Украины.

Специалисты отмечают, что антимикробная резистентность — это способность бактерий, вирусов и других микроорганизмов становиться нечувствительными к лекарствам, которые раньше эффективно их уничтожали.

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Из-за этого лечение инфекций становится сложнее, дольше и дороже. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, антимикробная резистентность входит в десятку крупнейших глобальных угроз общественному здоровью.

Специалисты объясняют, что резистентные микроорганизмы могут распространяться через грязные руки так же, как и обычные инфекционные возбудители.

Как правильно мыть руки

В ЦОС рекомендуют мыть руки не менее 40–60 секунд, уделяя особое внимание ладоням, пространству между пальцами, ногтям и запястьям. Намыливание должно продолжаться не менее 20 секунд.

Также не следует использовать слишком горячую воду, ведь она пересушивает кожу, но не улучшает обеззараживание.

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Специалисты советуют мыть руки:

после туалета или смены подгузников;

перед приготовлением и употреблением пищи;

по возвращении с улицы или общественного транспорта;

после контакта с животными, мусором или сырыми продуктами;

при уходе за больным человеком.

Когда лучше использовать антисептик

Если нет доступа к воде и мылу, можно воспользоваться спиртосодержащим антисептиком с концентрацией спирта не менее 60%.

Впрочем, в ЦОС подчеркивают: антисептик не заменяет полноценное мытье рук, особенно если они заметно загрязнены или жирны. Кроме того, он не эффективен против некоторых видов микроорганизмов и не удаляет вредные химические вещества.

По словам специалистов, наиболее распространенными препятствиями для эффективной очистки рук являются:

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длинные ногти и лак для ногтей;

кольца, браслеты и часы;

слишком короткое мытье рук из-за спешки.

В Центре общественного здоровья подчеркивают: чем меньше распространяются инфекции, тем реже возникает необходимость применения антибиотиков. Именно поэтому простая привычка регулярно мыть руки является важным вкладом каждого человека в борьбу с антимикробной резистентностью и сохранение здоровья.

Напомним, исследование показало, что в холодильнике бактерий гораздо больше, чем на кухонных столешницах, губках или тряпках. Самые грязные места – ящики для овощей, мяса и полки с молочными продуктами. В среднем в холодильнике скрывается не менее 1,8 миллиона разных бактерий. Патогенные микробы, которые могут вызвать пищевые отравления, респираторные и мочевые инфекции, особенно опасны для беременных, детей и пожилых людей.

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