Врачи рассказали, как снизить давление без таблеток

Повышенное давление сегодня входит в перечень наиболее распространенных хронических болезней в мире. Медики отмечают: во многих случаях серьезных последствий можно избежать, если своевременно скорректировать питание и изменить ежедневные привычки.

Продукты, поддерживающие здоровье сосудов

Фрукты и овощи. Они богаты антиоксидантами и микроэлементами, которые помогают сохранять эластичность сосудов. Особое внимание стоит обратить на бананы — высокое содержание калия способствует стабилизации артериального давления.

Горький шоколад. Научные обзоры доказали, что употребление небольшого количества качественного шоколада с содержанием какао более 70% положительно влияет на показатели давления у людей с гипертонией или склонностью к ней.

Овсянка. Клетчатка и бета-глюкан в составе овса помогают уменьшить уровень «плохого» холестерина, а это напрямую снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Чеснок. Природные соединения чеснока стимулируют образование оксида азота, который расширяет сосуды и улучшает кровоток.

Ферментированные продукты. Натуральный йогурт, квашеные овощи, комбуча или яблочный уксус могут иметь умеренное, но положительное влияние на уровень артериального давления, что подтверждается рядом исследований.

Что может навредить

Алкоголь. Постоянное его употребление является одним из факторов развития гипертонии. Врачи напоминают: даже небольшие дозы со временем способны привести к стабильному повышению давления.

Кофе. Более четырех чашек в день могут вызвать нежелательный подъем показателей, особенно у людей с повышенной чувствительностью к кофеину.

Соль. Чрезмерное потребление соли напрямую связано с развитием высокого давления. Уменьшение количества соленой пищи в рационе способно снизить давление в среднем на 5-6 мм рт. ст.

