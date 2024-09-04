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Врачи рекомендуют осенью восполнить дефицит этого витамина, иначе будут ломаться кости

Врачи рекомендуют осенью восполнить дефицит этого витамина, иначе будут ломаться кости

Какая роль витамина К в организме человека / Фото: pixabay.com

Костная ткань будет хрупкой и пористой, если в организме будет недостаточно этого соединения.

Это витамин К, который участвует в образовании остеокальцина – белка, который способствует минерализации костей. Врачи рекомендуют употреблять осенью продукты с содержанием этого микроэлемента всем, особенно тем, кому за 50. Поскольку в таком возрасте кости становятся более хрупкими, возникает остеопороз, воспаление хрящей и другие проблемы с суставами. Рассказываем, какова биологическая роль витамина К для организма, в каких продуктах содержится.

Что такое витамин К: какие его формы

Витамин К – жирорастворимый витамин, который способствует свертыванию крови, укреплению костей и подавляет рост раковых клеток. Существует три формы этого соединения:

  • витамин K1 (филохинон);
  • витамин K2 (менахинон);
  • витамин K3 (менафтон), являющийся синтетической формой витамина K и не предназначенный для употребления.

Медики говорят, что люди, имеющие достаточное содержание витамина К в организме, имеют крепкие кости, зубы, ногти и волосы. А дефицит соединения приводит к заболеванию остеопорозом.

Также ученые доказали, что витамин К может помочь при ишемической болезни сердца и нивелирует развитие онкологии. В частности, витамин К2 подавляет рост раковых клеток и снижает риск развития рака простаты и легких.

Какая биологическая роль витамина К в организме человека

  • Делает сосуды более крепкими и эластичными, снижая риск большой потери крови.
  • Повышает выносливость к физическим нагрузкам и помогает вырабатывать энергию.
  • Поддерживает надлежащую работу желудочно-кишечного тракта и мышечной ткани.
  • Предотвращает образование камней в почках.
  • Защищает организм от воспалительных процессов.
  • Помогает выработке инсулина.
  • Активно участвует в синтезе сфинголипидов, которые являются составляющими мембран нервных клеток.
  • Предотвращает появление раковых клеток.

Где содержится витамин К

Больше всего витамина К содержат зеленые овощи – шпинат, брокколи, крестоцветные овощи, спаржа, петрушка, артишоки, фасоль, лук-порей, горох и пастернак, а также морковь и черника. Среди рекордсменов по содержанию витамина К2 капуста белокочанная, брокколи, кресс-салат, шпинат, рапсовое, кукурузное и соевое масла.

Соединение также содержится в зеленой фасоли, огурцах, авокадо, оливковом масле, телячьей печени, говядине или свинине, а также в молочных продуктах.

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