Врачи рекомендуют: почему необходимо носить обувь в помещении

С популярностью отдаленной работы все больше людей ходят босиком целый день – и все больше людей чувствуют боль в стопах.

Доктор Прия Партхасарати рассказала TIME, что за последние несколько лет наблюдается "значительное увеличение" людей, испытывающих боль в стопах.

Однако есть простой способ избежать боли, растяжений и переломов: носить обувь дома. "Это имеет огромное значение", – говорит Партхасарати.

Доктор Джеки Сутера, нью-йоркский ортопед, говорит, что люди не осознают, сколько времени они проводят дома, ходя босиком по твердому полу.

"Вы встаете и ходите по кухне, нарезаете овощи, убираете, поднимаетесь и спускаетесь по лестнице, чтобы постирать белье", — сказал он.

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Поскольку жесткий пол не обеспечивает никакой поддержки или амортизации, удар приходится на жировую подушечку стопы. Давление на стопу, повторяющееся неделями и месяцами, может привести к воспалению и, наконец, привести к более серьезным проблемам, таким как подошвенный фасциит или тендинит ахиллового сухожилия.

"Он может мигрировать вверх, вызывая боль в коленях, бедрах и спине", — говорит Партхасарати. "Никто не должен постоянно ходить паркетным полом и. Это очень отличается от хождения мягкой, травянистой местностью или по пляжу. Вы ходите искусственной древесиной".

Паркетный пол – не единственный виновник. Хождение босиком также оставляет больше шансов споткнуться о что-то, натолкнуться на мебель или задеть палец на ноге, а обувь обеспечивает большую стойкость, чем хождение босиком или в носках.

Люди, пользующиеся стоячими столами или просто стоящие во время работы целый день, могут истощать свои ноги и приводить к заболеваниям стоп, поэтому Партхасарати советует использовать антиутомительный коврик для полов в паре с кроссовками.

Но подойдет не любая обувь.

Если вы переворачиваете обувь вниз и видите, что подошвы очень изношены, это значит, что они неровные и вам нужна новая пара. То же касается и того, если вы можете согнуть обувь полностью пополам, рассказала изданию доктор Николь Бруйетт, старший хирург-ортопед из Henry Ford Health в Детройте.

"Каждый человек имеет естественный свод стопы, или, если у него плоскостопие, ему нужен естественный свод", — сказала она. "Я убеждаюсь, что в обуви это предусмотрено – вы можете проверить, есть ли небольшой гребень посредине стопы, на подошве".

Тапочки могут быть нормальными, но они могут не обеспечивать надлежащую поддержку, в которой вы нуждаетесь. Пара с наружной подошвой обеспечит надлежащую поддержку свода.

А если вы боитесь микробов, то и здесь есть простое решение – приобретите пару обуви, специально предназначенную для ношения в помещении. Придя домой, снимите обувь для улицы и переобуйтесь в домашнюю.

Напомним, ранее эксперты назвали 5 ежедневных привычек, которые разрушают ваши суставы. Современный образ жизни человека далек от идеального и это оказывает влияние на общее состояние здоровья человека.

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