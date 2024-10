Врачи шокированы: мужчина запихнул себе в анус 12-сантиметровую банку из-под газировки (фото)

На Тайване врачи были шокированы, когда обнаружили банку из-под безалкогольного напитка в заднем проходе мужчины.

Об этом пишет Need To Know.

Пациент обратился в отделение неотложной помощи после того, как почувствовал боль в животе и не мог нормально опорожниться в течение трех дней. После прохождения рентгена стало ясно почему.

У 50-летнего мужчины в анусе застряла жестянка длиной около 12 см и диаметром почти 5 см. Врачи не смогли вытащить банку голыми руками.

Мужчина вставил себе в анус банку / Фото: Jam Press

Директор отделения колоректальной хирургии Шао Яньчэн и Шен Мингинь удалили предмет во время двухчасовой операции. Чтобы расслабить сфинктер пациента, потребовался общий наркоз.

Первоначально врачи попытались использовать малоинвазивные трансанальные инструменты для удаления постороннего предмета. Но края предмета были слишком гладкими, чтобы обеспечить достаточный захват.

Тогда они заметили, что язычок, которым открывали банку, был направлен наружу, что помогло безопасно извлечь предмет.

Мужчина вставил себе в анус банку / Фото: Jam Press

Пациент выздоровел и был выписан из больницы на следующий день. Шао, работающий в больнице Китайского медицинского университета Хсинчу, подчеркнул, что пациенту чрезвычайно повезло: "Люди прибегают к стимулирующему поведению из любопытства, но это может привести к серьезным последствиям. Инородное тело может повлечь за собой некроз или разрыв кишечника, что приведет к тяжелой внутрибрюшной инфекции, а после операции может понадобиться искусственный анус. Я работаю в этой области уже 10 лет, и мне приходилось сталкиваться со случаями, когда в анус вставляли странные предметы, такие как бутылки из-под вина, батарейки и т.д. Я призываю вас не прибегать к опасным действиям".

Мужчина вставил себе в анус банку / Фото: Jam Press

Напомним, из-за видео с TikTok 8-летний мальчик во Львове вставил себе в анус деталь Lego. При осмотре пациента, которого в больницу доставили родители, было обнаружено повреждение слизистой толстой кишки.

