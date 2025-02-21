Врачи скорой помощи назвали самые распространенные травмы во время секса

Медики рассказали о травмах и о позе, которая вызывает больше всего несчастных случаев.

Секс ассоциируется с удовольствием и близостью, но иногда может привести к неприятным последствиям. Так, женщина травмировалась во время секса и потеряла пять лет памяти.

Врачи скорой помощи рассказали Daily Mail о самых распространенных сексуальных травмах, с которыми они сталкиваются на работе.

В общем, по их словам, мужчины гораздо чаще обращаются с травмами, чем женщины, и эти пациенты, как правило, в возрасте от 20 до 40 лет.

Врачи также отметили, что пациенты обычно ждут от нескольких часов до нескольких дней, прежде чем обратиться к ним, но настоятельно рекомендуют не делать этого, поскольку крайне важно получить немедленную помощь.

Доктор Барри Хан, врач скорой помощи в Нью-Йорке, сказал: "Большинство травм, которые я вижу, на самом деле относятся к мужчинам и области пениса... где кровеносные сосуды разрываются в пенисе, и пенис деформируется и отекает".

Доктор Даррис Гиллеспи, врач скорой помощи в Джорджии, добавила, что любая позиция, не являющаяся миссионерской, несет в себе риск повреждения пениса, а другие врачи утверждают, что позиция "обратная ковбойка" наиболее опасна для мужчины снизу.

И хотя игрушки могут принести возбуждение в спальню, они также подвержены инфекциям и осложнениям. Акт введения посторонних предметов в свое тело также может быть очень рискованным.

Ниже представлен список наиболее распространенных травм в произвольном порядке:

Трещина пениса

Оба врача отметили, что среди наиболее распространенных травм, связанных с половой жизнью, с которыми они обращаются к пациентам, есть перелом пениса, или "трещина пениса".

Это когда пенис был поврежден сгибанием или "сильным ударом", разрывая кровеносные сосуды внутри и, возможно, вызывая отек и кровоподтеки.

Доктор Гиллеспи говорит: "В пенисе нет костей, но есть большое количество губчатой ткани. Она становится жесткой и отекает кровью во время возбуждения, но в некоторых случаях люди могут также сломать эту ткань".

Доктор Хан добавил: "Это очень серьезная травма, и действительно одна из самых распространенных травм, которые мы видим, связанных с сексом".

Пациенты, пострадавшие в результате этой травмы, иногда сообщают, что слышат хруст или треск, за которым следует отек пениса или внезапная потеря эрекции. Также может быть сильное кровотечение.

Медики лечат переломы пениса с помощью хирургического вмешательства, чтобы восстановить поврежденную ткань с помощью швов. Восстановление после травмы может занять до шести недель.

Ущемление кольца для пениса

Кольцо для пениса – разновидность секс-игрушки, используемая для длительного поддержания эрекции. Его надевают вокруг основания пениса, обычно во время сексуальной активности, и оно позволяет крови поступать в орган, но не выходить из него.

Однако в некоторых случаях кольцо может застрять из-за того, что пенис слишком увеличился от крови, и кровь не может вытекать, что приводит к поездке в больницу скорой помощи.

Доктор Гиллеспи говорит: "Если пациент не решит эту проблему как можно быстрее, он может пострадать на повреждение пениса, поскольку ткани не хватает кислорода и новой крови".

Чтобы вылечить травму, врачи отрезали кольцо члена, не повредив при этом окружающие ткани члена.

Доктор Гиллеспи добавила, что пациенты, как правило, ждали два-три часа, прежде чем обратиться за помощью.

Врачи отметили, что пациенты также могут поступать с постоянной эрекцией после избыточного приема виагры, хотя это случается гораздо реже.

Травмы влагалища

Во время секса может быть травмирован не только пенис, оба врача утверждают, что во время занятий любовью можно получить синяки или порезы влагалища.

Доктор Гиллеспи сказала, что это может быть вызвано недостаточным количеством смазки. Она предупредила: "Эти влагалищные разрывы и травмы могут привести к большой кровопотере, если они достаточно большие".

Если разрывы касаются только внутренней оболочки влагалища, врачи обычно оставляют их для самостоятельного заживления. Но если разрывы также затрагивают мышечный слой влагалища, пациенткам может потребоваться наложение швов.

Доктор Хан рассказал о подобном случае, когда женщина обожгла влагалище кипятком вскоре после родов. Он вспомнил: "У меня был один случай, он не был связан с сексуальными отношениями, но женщина родила, и после родов ей сказали пропарить влагалище, чтобы ускорить восстановление. Она сидела на корточках над миской с кипятком, поскользнулась... и фактически окунула свои интимные части в кипяток".

Посторонние предметы

По словам врачей, пациенты также приходят в отделение скорой помощи с предметами в прямой кишке, в частности, это были бутылки, макет Статуи Свободы и даже стеклянные лампочки. Люди могут засовывать эти предметы в себя ради сексуального удовольствия, но потом обнаруживают, что больше не могут их извлечь.

Медики говорят, что это происходит потому, что предметы могут прилипать к заднему проходу и создавать вакуум. Предметы, имеющие ребристую поверхность и не имеющие основания, имеют больше шансов застрять.

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Доктор Гиллеспи сказала: "Мы видим людей, которые использовали какое-то устройство для стимуляции или что-то другое, что потом застряло там, и они не могли его извлечь. Время от времени мы видим более опасные предметы, например стекло, которое может разбиться, а это значит, что нам нужно провести операцию, чтобы удалить его".

Объекты могут быть извлечены вручную врачами, использующими руки или специальные медицинские инструменты. Если предмет стеклянный, то для его быстрого извлечения применяют хирургическое вмешательство.

Оба врача сказали, что не видели случаев, когда пациенты засовывают предметы в уретру – трубку, проходящую через пенис и выводящую мочу и сперму из организма, но они отметили, что о таких случаях сообщалось в медицинской литературе.

Сердечный приступ во время секса

По данным наблюдений, около 805 000 американцев ежегодно страдают на сердечный приступ, причем некоторые из них были спровоцированы сексом.

Доктор Гиллеспи поделилась: "Я видела людей, у которых во время полового акта случился сердечный приступ и остановка сердца. Иногда после этого у людей также развивается сильная головная боль, затем происходит разрыв аневризмы. Это, как правило, случается у пожилых людей и у тех, кто не имеет достаточной физической активности".

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Она говорит, что сердечный приступ может постичь любого, кто испытывает проблемы с сердцем, но эта травма, как правило, связана с пожилыми людьми.

Во время секса люди испытывают внезапный приток гормонов удовольствия, значительно повышающих частоту сердечных сокращений. Если у сердца уже есть осложнение, то такая активность может привести к сердечному приступу.

По данным Университета штата Огайо, главным тревожным признаком сердечного приступа во время секса является внезапная боль в груди, которая не проходит. Другие признаки сердечных заболеваний, которые могут проявиться только в спальне, содержат эректильную дисфункцию, храп и учащенное сердцебиение во время отдыха.

Напомним, 54-летний мужчина засунул в уретру пинцет. Мужчина кричал от боли после того, как предмет застрял.

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