Врачи советуют в жаркие дни соблюдать норму: сколько кофе можно пить в день

Должная норма кофе в день может быть очень полезна для здоровья.

Наверное, у каждого из нас утро начинается с кофе. Ведь хочется проснуться и получить заряд энергии на весь день. Однако, если пить слишком много этого напитка, то можно навредить своему здоровью. Если хотите узнать, сколько чашек кофе можно пить в день, какая дневная норма напитка полезна для здоровья – читайте дальше.

Какое количество кофе допустимо в день?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно учесть пол и возраст человека, вес, образ жизни и общее самочувствие. Обычно диетологи рекомендуют употреблять не более четырехсот миллиграмм кофеина в сутки, что равно 3-4 чашкам кофе. Однако врачи отмечают: если есть проблемы с давлением, со сном, также беременным женщинам, то следует снизить потребление кофе до одной порции. Когда есть слишком сильная реакция на кофеин, следует обратиться к врачу.

Как правильно пить кофе, чтобы была польза для здоровья?

Кофейный напиток может быть полезен для здоровья, если его употреблять, соблюдая некоторые правила.

Не следует добавлять слишком много сахара и молока в напиток. Это может уменьшить полезное влияние кофе и увеличить количество потребляемых калорий.

Последний прием кофе должен быть в 16 часов, поскольку после употребления напитка увеличивается уровень кортизола в организме, из-за чего могут возникнуть проблемы со сном.

После употребления кофе следует выпить стакан воды, чтобы сохранить водный баланс в организме, потому что кофе может вызвать обезвоживание.

Не пейте кофе с разнообразными добавками – карамелью и сиропами, поскольку они содержат много сахара, что может оказаться вредным для здоровья.

Дневная норма кофе для человека во время летнего зноя

Врачи советуют учитывать свои потребности и состояние здоровья. Кофе содержит антиоксиданты, поэтому в должном количестве может быть полезен для здоровья. Но в жаркие дни его употребление следует снизить до 1-2 чашек. Поскольку кофеин, содержащийся в кофе, может повышать АД и ускорять сердечный ритм. Также чрезмерное употребление кофе может привести к проблемам со сном, вызвать тревожные состояния и даже депрессию. Поэтому врачи советуют употреблять вместо кофе напитки, также содержащие кофеин, это зеленый чай и чаи из трав.

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