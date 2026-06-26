Врачи спасают женщину из-за сна у бассейна: что произошло

Бассейн / © Pixabay

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В США обычная попытка отдохнуть у бассейна завершилась катастрофой для 82-летней Бетти-Лу Саммер из Сан-Тан-Велли, близ Финикса, штат Аризона. Пенсионерка заснула под палящими лучами на металлическом стуле в условиях экстремальной жары, когда температура воздуха превышала 40°C.

Об этом пишет ladbible.

Женщина отдыхала на территории общественного бассейна и задремала. Она провела под открытым солнцем около часа, прежде чем другие посетители заметили, что пожилая женщина перестала реагировать на внешние раздражители. Очевидцы немедленно вызвали бригаду скорой помощи, накрыли пострадавшую мокрыми полотенцами и перенесли в тень.

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Бетти-Лу Саммер был госпитализирован в ближайшую больницу в критическом состоянии. Медики диагностировали у пациентки тяжелый тепловой удар, ожоги 30% тела и полиорганную недостаточность. Дочь пострадавшей Мишель Габберт, которая сама является врачом, рассказала о первых минутах инцидента.

«Она загорала, немного задремала, а потом перестала реагировать. У нее были ожоги по всему телу, волдыри», — поделилась Габберт.

Как выяснилось впоследствии, критические травмы пенсионерки вызваны не только прямым солнечным излучением. Раскаленный под солнцем металлический стул буквально зажарил ее кожу в местах столкновения. Из-за теплового удара у женщины развился гиповолемический шок и отказали почки. Пострадавшую подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и назначили диализ, а также провели серию хирургических операций по удалению поврежденных тканей.

Пострадавшая женщина / © Фото из открытых источников

«Кончик ее мизинца, который касался металлического стула, полностью исчез. Все места, которые сталкивались с металлом стула, были полностью обожжены. Вся передняя часть ее тела, вплоть до мышц и костей, обгорела. И это серьезно», — добавила Габберт.

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В настоящее время врачи продолжают бороться за жизнь женщины в реанимационном отделении. Семья Бетти-Лу надеется, что их история станет серьезным предупреждением других людей об опасности длительного пребывания на открытом воздухе летом без надлежащей защиты.

Напомним, Европу накрыла экстремальная волна жары. Во Франции, Испании, Италии и других странах температура достигает +40–44°C. Зафиксированы человеческие жертвы, массовое закрытие школ, ограничение работы транспорта и сокращение производства энергии. Причиной аномалии стал поток горячего воздуха из Сахары. Эксперты предупреждают, что такие волны жары будут участиться из-за изменения климата.

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