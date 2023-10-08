Врачи спасли двухлетнего Матвея от редкого онкозаболевания: история борьбы за жизнь

Украинские врачи совершили сверхсложную операцию двухлетнему Матвею из Ивано-Франковска, которому из-за редкого онкозаболевания удалили мочевой пузырь. Теперь после долгой борьбы за жизнь ребенок будет восстанавливаться от болезни.

Об этом сообщили в Минздраве.

Более года малыш боролся с раком мочевого пузыря, который встречается только в 1,4% случаев детской онкологии.

У мальчика в малом тазу обнаружили злокачественную опухоль мягких тканей. Зимой 2022 онкохирурги и урологи удалили у него опухоль в 10 см. Однако вместе с ней должны были удалить и мочевой пузырь, простату и часть прямой кишки. Операцию провели без разрезания – через три небольших прокола.

Врачи спасли двухлетнего Матвея от редкого онкозаболевания Фото: Минздрав

Врачи сформировали малышу новый мочевой пузырь

Для выведения мочи установили малышу уретрокутанеостому – искусственное отверстие на животе.

После операции Матвею пришлось пройти несколько курсов лучевой и химиотерапии. А когда мальчик одолел рак, его врачи решили побороться и за качество его жизни – удалить утомление и помочь ходить в туалет естественным способом.

"Чтобы воплотить замысел в реальность, нужно было сформировать новый мочевой пузырь и несмотря на то, что это очень сложная реконструктивная операция, которую во всем мире проводят единицы, хирургам удалось. Мочевой пузырь они сделали из тканей толстого кишечника и вшили туда мочеточники. Теперь моча отходит во вновь сформированный резервуар с клапаном", – рассказывают специалисты.

Врачи спасли двухлетнего Матвея от редкого онкозаболевания Фото: Минздрав

По словам заведующего отделением хирургии детской больницы святого Николая Александра Калинчука, это технологически очень сложные многоэтапные вмешательства.

Первый этап – хирургический – помог спасти ребенку жизнь.

Второй этап должен обеспечить контролируемое мочеиспускание, а следовательно, и нормальное качество жизни.

Уже на четвертые сутки после успешной операции Матвей вернулся домой.

Напомним, в Черновцах врачи провели уникальную операцию. Хирурги сделали пациенту новую челюсть из его же ребра.

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