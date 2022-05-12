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Врачи столичного "Охматдета" осматривают детей в регионах, находившихся под российской оккупацией

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Врачи столичного "Охматдета" осматривают детей в регионах, находившихся под российской оккупацией

Минздрав

Только за прошлую неделю углубленное медицинское освидетельствование на выездах проведено 138 детям.

Врачи НДСЛ "Охматдет" проводят выездные консультации детей в регионах, находившихся под российской оккупацией.

Медицинскую помощь уже получили дети и подростки в селах Синяк и Бабинцы Бучанского района, сообщили в Минздраве.

Кроме того, медики провели консультативные приемы в селе Мироновка, куда прибыло много беженцев, и в Прилуках Черниговской области (из-за боевых действий жители не имели доступа к медицинской помощи в областном центре).

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В помещениях местных учебных заведений организовали кабинеты для приема детей и подростков, где консультируют педиатры, ортопеды, хирурги, урологи, гинекологи, психологи, кардиологи, эндокринологи, неврологи, гастроэнтерологи, аллергологи, окулисты, ЛОР-специалисты.

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Также пациентам производят ЭКГ- и УЗИ-мониторинги, работает выездная лаборатория.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 78-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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