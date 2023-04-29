Врачи связали частые головные боли с обезвоживанием организма: как это работает

Если у вас часто болит голова, это может быть обычным обезвоживанием организма, говорят врачи.

Когда появляются головные боли, вы хотите сделать все возможное, чтобы быстро ощутить облегчение. И, если есть быстрое и простое решение избавиться от боли, еще лучше. Оказывается, такие простые действия, как употребление достаточного количества воды, могут помочь избавиться от головных болей — поскольку головная боль может возникнуть из-за обезвоживания организма.

Об этом пишет Prevention.

Хотя это не медицинский термин, головная боль, связанная с обезвоживанием, является распространенным явлением, и врачи говорят, что они регулярно посещают пациентов, испытывающих это. Но что такое головная боль, связанная с обезвоживанием, и как вы можете узнать, что у вас именно эта проблема.

Что такое головная боль при обезвоживании?

«Головная боль, связанная с обезвоживанием, — это головная боль, которая возникает, когда вы не употребляете достаточно жидкости», — говорит Медхат Михаэль, доктор медицинских наук, специалист по лечению боли и медицинский директор неоперационной программы в Центре здоровья позвоночника в медицинском центре MemorialCare Orange Coast в Фонтане, штат Калифорния, США.

Он утверждает, что даже легкое обезвоживание может привести к головным болям.

"Когда вы обезвожены, мозг имеет тенденцию сокращаться или уменьшаться внутри черепа", — объясняет доктор Михаэль. «Это оказывает сильное давление на черепные нервы и создает определенное напряжение на покрывающие мозг оболочки. Это может привести к головным болям».

Нет определенного уровня обезвоживания, который бы вызвал головную боль, говорит Амит Сачдев, доктор медицинских наук, медицинский директор кафедры неврологии Университета штата Мичиган, — все люди разные.

"У нас нет четкого предела между обезвоживанием и головной болью, кроме того, что обезвоживание делает весь организм менее устойчивым", — говорит он.

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Насколько распространены головные боли при обезвоживании?

Они очень распространены, говорит Николь Авена, доктор философии, эксперт по вопросам питания и доцент кафедры неврологии в Школе медицины Маунт-Синай в Нью-Йорке. "Это один из первых симптомов, которые можно почувствовать при обезвоживании, кроме сухости во рту и жажды", — говорит она.

Доктор Михаэль говорит, что он часто видит случаи, когда у его пациентов возникает головная боль, связанная с обезвоживанием.

Какой бывает головная боль при обезвоживании?

Все люди разные. «Частое обезвоживание приводит к ноющей и слабой боли», — говорит доктор Сачдев. «Иногда обезвоживание может спровоцировать более сильную головную боль, например мигрень».

Эти головные боли, как правило, «зацепляют всю голову, то есть болит не только одна область», – говорит Авена. «Это также обычно тупая, непрерывная боль, которая может длиться часами», – добавляет она.

Что вызывает обезвоживание?

На основном уровне обезвоживания вызвано недостаточным потреблением жидкости или потерей большего количества жидкости, чем вы обычно принимаете, говорит доктор Михаэль.

По данным Национальной медицинской библиотеки США, это некоторые из самых распространенных причин обезвоживания:

диарея

рвота

Слишком много потоотделения

Слишком много мочеиспускания

Лихорадка

Недостаточный уровень употребления воды

Как предотвратить головную боль при обезвоживании

Возможно, это звучит бессмысленно, но эксперты говорят, что необходимо просто убедиться, что вы принимаете достаточное количество жидкости. "Это действительно так же просто, как выпить воды", — говорит доктор Сачдев.

Потребности гидратации у всех разные, но Национальная академия наук, техники и медицины США обычно рекомендует измерить уровень жидкости, получаемой как из пищи, так и из напитков:

Около 15,5 чашек (3,7 литра) жидкости в день для мужчин

Приблизительно 11,5 чашек (2,7 литра) жидкости в день для женщин

Но некоторые лекарства, которые вы принимаете, например таблетки для обезвоживания, также могут влиять на вашу потребность в гидратации. Доктор Михаэль говорит, что у него была пациентка, которая боролась с головными болями после приема таблеток от высокого давления. «Я сказал ей, после приема таблеток она ходит в туалет больше обычного, и, вероятно, не компенсирует уровень жидкости в организме — нужно пить больше воды», — говорит он. «Во время своего следующего визита она сказала: «Вы были правы». Головная боль исчезла».

Если после упражнений у вас возникают головные боли, связанные с обезвоживанием, доктор Михаэль рекомендует помнить о том, сколько вы пьете во время и после тренировок.

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Как лечить головную боль при обезвоживании

Опять же пить больше воды. Но если ваша головная боль особенно сильна, вы можете принять таблетки, говорит Киран Раджниш, доктор медицинских наук, невролог и специалист по боли в медицинском центре Векснера Университета штата Огайо.

«Просто старайтесь избегать любых сладких напитков, поскольку они извлекают воду из ваших тканей и могут привести к еще большему обезвоживанию», — говорит доктор Раджниш.

Когда обращаться к врачу при головных болях

Если вы чувствуете регулярные головные боли с симптомами, связанными с обезвоживанием, врачи рекомендуют пить больше воды и посмотреть, что произойдет. Но если это не помогает, следует обратиться к врачу.

Это особенно верно, «если ваши головные боли мешают повседневной деятельности или возникают чаще раза в неделю», — говорит доктор Сачдев. И, если вы испытываете более серьезные симптомы, такие как обморок, онемение, покалывание в лице, слабость рук или онемение, важно немедленно обратиться за помощью, говорит доктор Михаэль. "Это признаки более серьезного заболевания, такого как инсульт", — говорит он.

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