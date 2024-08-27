Врачи удалили 30-килограммовую опухоль из живота женщины после месяцев таинственной боли – фото

Огромная масса была удалена за два часа.

В Казахстане команда хирургов удалила 30-килограммовую опухоль из живота женщины.

Об этом сообщает Daily Star.

На изображениях Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии в Алматы видно, как огромную массу осторожно вырезают, прежде чем один из врачей выносит здоровенный овал и кладет его в ведро.

Врачи говорят, что опухоль весила 30 килограммов и что процедура длилась два часа, прежде чем ее наконец-то удалили.

30-килограммовая опухоль / Фото: Newsflash

65-летняя пациентка попала в больницу с жалобами на боль в животе, а также на то, что он увеличивался в размерах. В конце концов опухоль была обнаружена до того, как команда онкогинекологов провела операцию. Пациентка рассказала, что впервые начала ощущать боль в декабре 2023 года.

30-килограммовая опухоль / Фото: Newsflash

Руководитель Центра онкогинекологии Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Эрлан Кукубасов прокомментировал: "С июля 2024 года наблюдалось прогрессирующее увеличение объема живота. Она прошла необходимые обследования. КТ органов брюшной полости показала картину гигантского кистозно-солидного образования, которое происходит из малого таза. 13 августа пациентка была рассмотрена на заседании мультидисциплинарной группы онкогинекологического центра Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, которая рекомендовала хирургическое лечение. Пациентку госпитализировали и прооперировали".

Сообщается, что операция прошла успешно и женщину скоро выпишут из больницы.

Напомним, глаз женщины пришили к веку во время неудачной пластической операции. Она показала, как выглядит, и выразила надежду на корректирующую процедуру.

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