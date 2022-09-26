Врачи удалили более 80 камней из желчного пузыря 79-летней женщины

К медикам пожилая женщина обратилась, когда почувствовала дискомфорт, ноющую боль и круглосуточную изжогу.

В Волынской области у 79-летней пациентки хирурги удалили 81 камень из желчного пузыря.

Об этом сообщили специалисты в Волынской областной больнице.

"Самый большой из камней в длину был почти 4 см", — добавили в больнице.

Во время обследования у женщины, кроме камней, была обнаружена грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, сообщил хирург Николай Галей.

К медикам пожилая женщина обратилась, когда почувствовала дискомфорт, ноющую боль и круглосуточную изжогу.

О камне в желчном пузыре она знала уже в течение года, однако к врачам решила обратиться не сразу.

"Я увидела камень в 40 миллиметров, я испугалась и решилась на операцию", — рассказывает Галина.

Хирурги провели одновременно две операции: удалили желчный пузырь с 81 камнем и прооперировали обнаруженную грыжу.

При этом операцию выполняли лапароскопическим методом в 3D-режиме. Для Волынской областной больницы – это новое направление.

Напомним, во Львове украинские врачи вместе с британскими коллегами спасли пациента от ампутации, пересадив ему с бедра на голень "лоскут" тканей размером в 15 см.