Врачи удалили пациентке опухоль на позвоночнике через глаз (фото)

Врачи сделали уникальную операцию / © Washington Post

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В университете Мэриленда (США), группа нейрохирургов во главе с доктором Мохамедом Лабибом впервые в мире провела операцию по удалению опухоли, зажимавшей спинной мозг, через глаз пациентки, Карли Флорес.

Об этом сообщило издание The Washington Post.

Это явилось медицинским прорывом, поскольку ранее подобный метод не использовался, а риски были чрезвычайно высокими. 19-летняя Флорес была поражена двумя опухолями: одна находилась в головном мозге, а другая, поменьше, — в горлышке спинного мозга, рядом с основанием черепа. Эта опухоль сильно давила на спинной мозг, угрожая параличом.

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Когда Флорес обратилась к врачам, они обнаружили, что первые два хирургических вмешательства для удаления опухоли из головного мозга прошли успешно. Однако второй этап, касавшийся опухоли на спинном мозге, требовал еще более сложного подхода. Врачи обсуждали разные методы, среди которых были операции через шею или рот, но каждый из этих путей имел серьезные риски. Тогда доктор Лабиб предложил инновационный метод: доступ через глаз пациентки.

Этот метод был беспрецедентным, поскольку не было аналогичной операции на живых пациентах. Операция нуждалась в невероятной точности, ведь неправильное выполнение любого этапа могло привести к параличу или даже смерти пациента. Операция была сложной не только из-за новизны подхода, но и из-за необходимости сохранить зрение Флореса.

Процесс подготовки к операции включал многочисленные тренировки на труппах, чтобы максимально снизить риски. Специальный хирург, Калпеш Вахария, также работавший над проектом, отметил, что важно было сохранить глаза пациентки в безопасности, поскольку давление на него могло повлечь серьезные осложнения. В результате операция продолжалась более 18 часов, во время которых хирурги работали над удалением опухоли через глазную полость, а также производили реконструкцию лица с помощью специальных титановых пластин.

Завершение сделки стало историческим моментом. В течение нескольких нескольких дней Флорес проходила дополнительные процедуры стабилизации, однако результаты уже через несколько дней были впечатляющими. Опухоль была полностью удалена, а девушка могла вернуться в обычную жизнь.

Этот случай стал ярким примером того, как медицина может внедрять инновационные решения, преодолевать сложные вызовы и спасать жизнь пациентов. История Карлы Флорес — это не только пример невероятной решимости врачей, но и доказательство того, что наука и техника могут создавать новые возможности даже там, где это казалось бы невозможно.

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