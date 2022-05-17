Врачи зафиксировали вспышку острого гепатита неизвестного происхождения среди детей

В апреле 2022 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о по меньшей мере 169 подобных загадочных случаев гепатита, обнаруженных в девяти странах Европы.

В США медики детской больницы в штате Алабама за год (с осени 2021-го до весны 2022-го) диагностировали девять случаев острого гепатита у детей от 1,5 до шести лет. Все они были доставлены в больницу с тревожными симптомами, которые, как оказалось, связаны с непонятными случаями острого гепатита, также известным как воспаление печени.

Об этом сообщает издание TIME со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

"У всех пациентов тесты на вирусы гепатита A, B и C, а также на COVID-19 показали отрицательные результаты. Положительный результат был на аденовирус (общее семейство из 50 различных вирусов), включая обычную простуду, обычно вызывающую респираторные симптомы, но семь из девяти маленьких пациентов страдали от рвоты или диареи до госпитализации, а пять из девяти показали положительный результат на аденовирус 41 — один из штаммов, которые, как известно, влияют на кишечник. Ни один из детей не имел иммунодефицита, никто не страдал другими известными заболеваниями и все прибыли из разных частей штата, что исключает идею о какой-то местной инфекции", — отметили медики.

В трех случаях гепатит обострился настолько, что у детей проявилась печеночная недостаточность. Двум детям потребовалась пересадка печени. С тех пор все девять детей выздоровели или поправляются, но причина их болезни остается неизвестной.

Гепатит неизвестного происхождения был диагностирован не только в США, но и в Европе

В апреле 2022 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что, по меньшей мере, 169 подобных загадочных случаев гепатита обнаружились в девяти странах Европы, а также в Израиле, среди детей в возрасте от месяца до 16 лет. В настоящее время во всем мире зафиксирована одна смерть, а 17 детям потребовалась пересадка печени. По меньшей мере, у 74 детей был положительный тест на аденовирус, а у 18 – 41 тип.

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"Случаи детского гепатита были связаны с аденовирусом 41 у детей в прошлом", – отмечает ВОЗ.

Но, добавляют специалисты, только у тех, у кого иммунодефицит, чего не было ни с одной из детей в глобальной группе выборки. После того, как ВОЗ обнародовала свой доклад в конце апреля, Висконсин, Северная Каролина и Иллинойс также сообщили о 9 дополнительных случаях, одной смерти в Висконсине и одной трансплантации печени в Иллинойсе. Эти случаи также не упоминались в недавнем отчете CDC.

(Обновление: на пресс-конференции 6 мая CDC предоставил новые общенациональные данные. В настоящее время гепатит, связанный с аденовирусом, был обнаружен у 109 детей в 24 штатах и Пуэрто-Рико. Было пять смертей; 14% случаев нуждались в трансплантации печени; 90% нуждаются в госпитализации.)

Что стало причиной вспышки?

Исследователи говорят, что активное заражение COVID-19 является маловероятной связью, но требует дальнейшего исследования. Из 169 детей, которых оценила ВОЗ по состоянию на 21 апреля, только у 20 выявили положительный результат на SARS-CoV-2, и 19 из них также имели аденовирус.

"И мы можем исключить любой тип связи с вакциной (COVID-19)", – говорит доктор Маркус Бухфелнер, детский врач-инфекционист из Университета Алабамы в Бирмингеме и соавтор отчета CDC.

По его словам, пациенты в штате Алабами не получали прививки.

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Шесть пациентов из штата Алабама обнаружили положительный результат на вирус Эпштейна-Барра (EBV) с помощью ПЦР-тестирования, но они были отрицательными на антитела к вирусу, что свидетельствует о том, что инфекции были не острыми, а скорее, что в отчете CDC было названо «низким уровнем» реактивации предварительной инфекции. EBV может быть связан с гепатитом А, но это не тот тип гепатита, которым болели пациенты с Алабамы.

"У этих детей не было гепатита, связанного с EBV", – говорит Бухфелнер.

Врачи Алабамы также исключили аутоиммунное заболевание.

Одной из возможных причин этих случаев воспаления печени, которые сейчас исследуются, является то, что более низкие уровни циркулирующего аденовируса во время пандемии, возможно, оставили иммунную систему детей не готовой к тому, как реагировать на распространенный вирус. Это, в свою очередь, может способствовать тому, что аденовирусные инфекции переполняют иммунную систему детей, хотя точно, почему это приведет к заболеванию печени, остается неизвестным. Тот факт, что аденовирус был обнаружен в крови всех девяти детей Алабамы, является мощным доказательством, говорит Бухфелнер, поскольку если не было совсем недавней инфекции, кровь обычно очищается от вируса относительно быстро.

"У здорового ребенка мы не ожидали увидеть вирус в крови", — говорит он.

Одной из проблем теории аденовируса есть то, что биопсия печени была проведена всем детям из штата Алабама, и вирус не был найден ни в одной из тканей их печени. Это не значит, что его там никогда не было. Печень может самостоятельно справиться с вирусом.

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