Врачи заявили о новом штамме паразитарной инфекции, которую распространяют мухи

В южных штатах США обнаружен новый штамм паразитарной инфекции, распространяемой мухами.

Об этом сообщают специалисты CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний в США), передает Independent.

По данным источника, паразитарное заболевание, распространяющееся из-за укусов инфицированных мух, может вызвать эпидемию, в частности, в Техасе, а также в других южных штатах США.

В новом анализе специалисты CDC заявили, что уже выявлено 1222 случая лейшманиоза – заболевание, характеризующееся темными высыпаниями на коже, а также пентадой клинических признаков: лихорадкой, потерей веса, гепатоспленомегалией, панцитопенией и гипергаммаглобулинемией.

Как можно заразиться лейшманиозом

Лейшманиоз распространяется из-за укусов самок мухи-песчанки, причем у особей часто появляются язвы на коже в течение нескольких недель после укуса.

Язвы обычно заживают сами собой, иногда без лечения, но могут оставить шрамы и искажения эпидермиса.

В прошлом специалисты CDC утверждали, что почти все случаи лейшманиоза, выявленные у граждан США, были связаны с путешествовавшим или проживавшим в других странах человеком, поскольку лейшманиозом чаще всего заражаются в тропических и субтропических странах, а также в южной Европе.

Однако новые выводы CDC свидетельствуют о том, что 86 новых случаев болезни были обнаружены у людей, не выезжавших за пределы США.

Исследователи представили свои данные на ежегодной встрече Американского общества тропической медицины и гигиены в Чикаго, и считают, что случаи произошли от уникального штамма, который является родным для США, поскольку он генетически отличается от случаев, связанных с путешествиями.

"Большинство случаев обнаружено в Техасе: как в штате, так и вне его", — сказал старший советник Отдела паразитарных заболеваний и малярии CDC Виталиано Кама.

Также медики получили уведомление о локальном заражении лейшманиозом во Флориде, но случаи еще не подтверждены.

Более того, инфекция распространяется по Оклахоме и Аризоне.

В то же время, врачи заявляют, что случаи в США не представляют серьезной угрозы для здоровья граждан, и их выводы в основном полезны для медицинских работников.

"Нам нужно повысить осведомленность специалистов, дерматологов, врачей-инфекционистов и врачей общей практики", — заявили медики CDC.

Тем временем в Украине, в Виннице, из-за вспышки гепатита А школьники перешли на дистанционное обучение. В городе ведется поиск источника инфицирования.

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