Враги иммунитета: эти продукты могут подкосить ваше здоровье

Если вы хотите сохранить крепкое здоровье, очень важно иметь сильную иммунную систему. Это помогает нам защититься от инфекций, вызванных бактериями, паразитами и вирусами.

Анастасия Павленко
Продукты могут влиять на работу нашей иммунной системы / © Associated Press

Пища играет немаловажную роль в формировании иммунитета, поскольку существуют определенные продукты, способные ослабить защиту вашего организма.

Об этом пишет Health Shots.

Сахар

Давно доказано, что чрезмерное потребление сахара замедляет лейкоциты в борьбе с бактериями и вирусами, что ухудшает работу иммунной системы.

Обработанные продукты

Обработанные продукты содержат большое количество натрия, вредных жиров, искусственных консервантов и примесей, которые приводят к хроническому воспалению и ослабляют иммунитет.

Алкоголь

Если вы каждый вечер после работы тянетесь за стаканом алкоголя, нужно с этим бороться, поскольку чрезмерное употребление алкоголя ингибирует иммунную функцию, что приводит к инфекциям.

Жареные блюда

На иммунную функцию может повлиять также чрезмерное употребление жареной пищи, ведь это приводит к окислительному стрессу и хроническому воспалению в организме.

Трансжиры

Фастфуд, магазинная выпечка содержат большое количество трансжиров, негативно влияющих на здоровье, в частности ослабляют иммунную систему. Так происходит потому, что фосфолипиды — важное сырье для синтеза регуляторных молекул иммунной системы, а наличие трансжиров нарушает этот процесс.

Каши быстрого приготовления

Овсянка быстрого приготовления, разнообразные хлопья имеют низкую питательную ценность и минимальное содержание клетчатки, что приводит к дисбалансу микробиома кишечника, от которого зависит и сильный иммунитет.

Ранее сообщалось, как «прокачать» иммунитет без лекарств. Больше об этом читайте в новости.

