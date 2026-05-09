Враги иммунитета: эти продукты могут подкосить ваше здоровье
Если вы хотите сохранить крепкое здоровье, очень важно иметь сильную иммунную систему. Это помогает нам защититься от инфекций, вызванных бактериями, паразитами и вирусами.
Пища играет немаловажную роль в формировании иммунитета, поскольку существуют определенные продукты, способные ослабить защиту вашего организма.
Об этом пишет Health Shots.
Сахар
Давно доказано, что чрезмерное потребление сахара замедляет лейкоциты в борьбе с бактериями и вирусами, что ухудшает работу иммунной системы.
Обработанные продукты
Обработанные продукты содержат большое количество натрия, вредных жиров, искусственных консервантов и примесей, которые приводят к хроническому воспалению и ослабляют иммунитет.
Алкоголь
Если вы каждый вечер после работы тянетесь за стаканом алкоголя, нужно с этим бороться, поскольку чрезмерное употребление алкоголя ингибирует иммунную функцию, что приводит к инфекциям.
Жареные блюда
На иммунную функцию может повлиять также чрезмерное употребление жареной пищи, ведь это приводит к окислительному стрессу и хроническому воспалению в организме.
Трансжиры
Фастфуд, магазинная выпечка содержат большое количество трансжиров, негативно влияющих на здоровье, в частности ослабляют иммунную систему. Так происходит потому, что фосфолипиды — важное сырье для синтеза регуляторных молекул иммунной системы, а наличие трансжиров нарушает этот процесс.
Каши быстрого приготовления
Овсянка быстрого приготовления, разнообразные хлопья имеют низкую питательную ценность и минимальное содержание клетчатки, что приводит к дисбалансу микробиома кишечника, от которого зависит и сильный иммунитет.
