Время приема пищи влияет на психическое здоровье: когда нельзя есть

Если человек работает или просто бодрствует по ночам, то это может привести к проблемам с психическим здоровьем.

Одной из причин этого ученые называют ночной прием пищи.

Об этом пишет ScienceAlert.

Бодрствование в ночное время, как показывают многие исследования, может отрицательно сказаться на настроении и эмоциональном состоянии человека. Последствиями ночного образа жизни могут стать депрессия и постоянное беспокойство. Чтобы оградить свое психическое здоровье от нарушений, американские ученые предлагают изменить время приема пищи.

"Наше исследование предполагает, что отказ от ночных приемов пищи может стабилизировать и улучшить эмоциональное состояние человека", — отметила Сара Челлаппа из Brigham and Women's Hospital.

Обычный баланс гормонов в организме человека колеблется в течение дня в зависимости от биологических часов и новое исследование показывает, что ночные приемы пищи могут вмешиваться в обмен веществ. Поэтому ночной прием пищи может являться причиной не только появления ожирения, но и депрессии, а также тревоги.

Диета как образ жизни: нужно ли ограничивать себя в питании

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