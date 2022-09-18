Время приема пищи влияет на психическое здоровье: когда нельзя есть

Если человек работает или просто бодрствует по ночам, то это может привести к проблемам с психическим здоровьем.
Одной из причин этого ученые называют ночной прием пищи.
Об этом пишет ScienceAlert.
Бодрствование в ночное время, как показывают многие исследования, может отрицательно сказаться на настроении и эмоциональном состоянии человека. Последствиями ночного образа жизни могут стать депрессия и постоянное беспокойство. Чтобы оградить свое психическое здоровье от нарушений, американские ученые предлагают изменить время приема пищи.
"Наше исследование предполагает, что отказ от ночных приемов пищи может стабилизировать и улучшить эмоциональное состояние человека", — отметила Сара Челлаппа из Brigham and Women's Hospital.
Обычный баланс гормонов в организме человека колеблется в течение дня в зависимости от биологических часов и новое исследование показывает, что ночные приемы пищи могут вмешиваться в обмен веществ. Поэтому ночной прием пищи может являться причиной не только появления ожирения, но и депрессии, а также тревоги.
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