Время завтрака имеет значение - когда есть, чтобы организм сжигал жир

Есть продукты, которые идеально подходят для завтрака, поскольку содержат полезные жиры / © www.freepik.com/free-photo

Многие люди сталкиваются с проблемой избавления от избыточных килограммов. Часто это связано не только с количеством потребленной пищи, но и с тем, в какое время суток мы садимся за стол. Оказывается, время приема пищи имеет важное значение, особенно когда речь идет о завтраке.

Сбалансированный завтрак должен содержать и белки, и углеводы — именно такое сочетание обеспечивает организм энергией и поддерживает стабильный уровень сахара в крови в течение дня.

Организм по-разному перерабатывает белки и углеводы утром из-за колебаний гормонов, чувствительности к инсулину и энергетических потребностей.

Диетологи советуют выбирать медленные углеводы и качественные источники белка — яйца, йогурт, рыбу, бобовые, орехи — чтобы поддерживать стабильную энергию и хорошее самочувствие на протяжении всего дня.

Специалисты по питанию и диетологи, как пишет news.blog.net.ua, рекомендуют выбирать для первого приема пищи промежуток времени между 7:00 и 10:00 утра. В этот период естественным образом растет уровень кортизола, который подготавливает организм к активности и повышает эффективность использования питательных веществ.

