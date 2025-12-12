ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Время завтрака имеет значение - когда есть, чтобы организм сжигал жир

Завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня, но некоторые люди пропускают его, когда пытаются похудеть.

Вера Хмельницкая
Есть продукты, которые идеально подходят для завтрака, поскольку содержат полезные жиры

Есть продукты, которые идеально подходят для завтрака, поскольку содержат полезные жиры / © www.freepik.com/free-photo

Многие люди сталкиваются с проблемой избавления от избыточных килограммов. Часто это связано не только с количеством потребленной пищи, но и с тем, в какое время суток мы садимся за стол. Оказывается, время приема пищи имеет важное значение, особенно когда речь идет о завтраке.

Сбалансированный завтрак должен содержать и белки, и углеводы — именно такое сочетание обеспечивает организм энергией и поддерживает стабильный уровень сахара в крови в течение дня.

Организм по-разному перерабатывает белки и углеводы утром из-за колебаний гормонов, чувствительности к инсулину и энергетических потребностей.

Диетологи советуют выбирать медленные углеводы и качественные источники белка — яйца, йогурт, рыбу, бобовые, орехи — чтобы поддерживать стабильную энергию и хорошее самочувствие на протяжении всего дня.

Специалисты по питанию и диетологи, как пишет news.blog.net.ua, рекомендуют выбирать для первого приема пищи промежуток времени между 7:00 и 10:00 утра. В этот период естественным образом растет уровень кортизола, который подготавливает организм к активности и повышает эффективность использования питательных веществ.

Напомним, врач назвал семь ошибок во время завтрака, от которых следует немедленно избавиться. Больше об этом читайте в новости.

