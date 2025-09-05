Время завтрака влияет на риск преждевременной смерти: что обнаружили ученые

Завтрак / © Freepik

Время первого приема пищи может влиять на продолжительность жизни. Международная группа ученых, среди которых специалисты Манчестерского университета и Гарварда, выяснила, что поздний завтрак связан с повышенным риском смертности среди пожилых людей.

Об этом сообщило издание Xataka.

Исследование длилось более трех десятилетий и охватило 2945 человек в Великобритании. Результаты показали: каждая отложенная на час утренняя трапеза увеличивает риск смерти на 8%. При этом учитывались социально-экономические факторы и образ жизни участников.

Ученые отмечают, что с возрастом люди имеют тенденцию откладывать завтрак и сокращать свое «окно питания». Это может быть связано с проблемами со здоровьем, в частности депрессией, хронической усталостью или нарушением аппетита.

В исследовании подчеркивается: поздний завтрак не обязательно является прямой причиной болезней или смертности, но может выступать простым и доступным показателем общего состояния здоровья у пожилых людей.

Ученые пришли к выводу, что регулярное питание, согласованное с внутренними биологическими часами — циркадными ритмами, — способствует более здоровому старению и снижению риска развития хронических заболеваний.

