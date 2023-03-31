Все, что нужно знать об е-рецепте: специалисты Минздрава ответили на самые распространенные вопросы.

С апреля 2023 года в Украине рецептурные лекарства отпускаются по электронному рецепту. На какие лекарства должны выписывать е-рецепт, что делать, если у пациента нет телефона, можно ли будет выбирать препарат, читайте в материале ТСН.ua

Что такое е-рецепт

Электронный рецепт представляет собой цифровой аналог бумажного рецепта, который создается, хранится и передается с помощью электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ).

Может врач выписать е-рецепт на определенное торговое название препарата

Важно – е-рецепт не содержит торговых названий препаратов, а только международное непатентованное название, то есть действующее вещество. Благодаря чему пациент самостоятельно принимает решение по бренду препарата с соответствующим действующим веществом.

Можно ли будет купить лекарство по бумажному рецепту

При отсутствии света или связи в медицинском учреждении врач по-прежнему сможет выписать рецепт на специальном бумажном бланке — е-рецепт будет вводиться постепенно.

Кто может выписать электронный рецепт

Выпросить е-рецепт могут врачи всех специальностей в государственных, коммунальных или частных клиник или врач-ФОП.

В отдаленных регионах бумажный рецепт на лекарство может выписать и фельдшер.

На какие препараты нужно иметь е-рецепт

Е-рецепт нужно иметь на все зарегистрированные в Украине лекарственные средства, на которые нужен рецепт. При этом список рецептурных лекарств не расширяется. Все лекарства, которые и раньше подлежали отпуску по рецепту врача, можно будет получить, в частности, и по электронному рецепту.

Нужна ли декларация с семейным врачом, чтобы получить е-рецепт

Не обязательно, электронный рецепт можно получить независимо от наличия декларации с семейным врачом. Главное условие для получения — пациент должен быть обязательно зарегистрирован в электронной системе здравоохранения — это простая процедура, которую может быстро осуществить любой врач.

Как получить е-рецепт

Следует обратиться к врачу, который установит диагноз и выпишет рецепт на лекарства. При длительном лечении острого или хронического обострения повторный электронный рецепт можно получить дистанционно.

На телефон пациента приходит СМС с кодом рецепта и кодом подтверждения для получения лекарства в аптеке.

Если у пациента нет телефона, может ли он получить е-рецепт

Если у человека нет мобильного телефона, врач напечатает специальную информационную памятку, где будут указаны:

детали предназначения препарата, номер и код для погашения рецепта в аптеке.

Может ли пациент купить меньшее количество лекарства по рецепту, чем назначил врач

Да, по электронному рецепту лекарства можно приобрести частично, меньше, чем выписал врач. Можно единовременно погасить рецепт на минимальное количество препарата (блистер или ампулу). Для отпуска остатка лекарства повторно получать рецепт не нужно.

Как получить е-рецепт на Доступные лекарства

По программе Доступное лекарство можно получить лекарственный препарат из утвержденного списка бесплатно или за частичную оплату.

Чтобы воспользоваться таким рецептом, нужно прийти на прием к врачу. Врач устанавливает диагноз, проверяет актуальность мобильного номера пациента в электронной системе и выписывает е-рецепт.

На телефон пациента приходит СМС с кодом рецепта и кодом подтверждения для получения лекарства в аптеке.

В аптеке, которая является участницей программы Доступные лекарства для получения препаратов нужно назвать номер рецепта. Пациенту предложат на выбор нужное лекарство. Нужно выбрать нужные и назвать четырехзначный код. После этого пациент получает то, что ему было прописано в рецепте.

Сколько действует электронный рецепт

Срок действия электронного рецепта составляет 30 дней со дня выписки.

Новый электронный рецепт на Доступные лекарства и инсулин врач сможет выписать до истечения срока предыдущего рецепта:

За 7 дней, если предыдущий рецепт рассчитан на 21 и более дней.

За 3 дня, если лекарства в предыдущем рецепте менее чем на 21 день.

Отпуск лекарств по е-рецепту на территории, где ведутся боевые действия

На период военного положения в Украине будет действовать исключение на приобретение рецептурного лекарства без рецепта врача в пределах территориальных общин, которые расположены в районе проведения активных военных (боевых) действий.

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