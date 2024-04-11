Все о клещах: как уберечься, падают ли они с деревьев, как выглядит укус, профилактика после поражения

Откуда прыгают клещи, как уберечься от клещей, как выглядит его укус, профилактика после

Весна – возрождение всего живого. Вместе с теплом появятся бабочки, пчелы, также, к сожалению, активизируются клещи, которые разносят множество болезней человека и животных. Укусы клещей угрожают человеку такими болезнями как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), клещевой вирусный энцефалит и марсельская лихорадка.

Существует много мифов о клещах

Клещи обитают на деревьях. Многие ошибаются, когда думают, что кровососы живут на деревьях и прыгают с них на жертвы. В действительности клещи живут в высокой траве или в кустарниках. И прыгать они не могут. Поэтому, чтобы снизить риск встречи с клещом, избегайте покрытых не стриженой травой участков и одевайтесь так, чтобы клещ не смог попасть вам на кожу.

Многие ошибаются, когда думают, что кровососы живут на деревьях и прыгают с них на жертвы. В действительности клещи живут в высокой траве или в кустарниках. И прыгать они не могут. Поэтому, чтобы снизить риск встречи с клещом, избегайте покрытых не стриженой травой участков и одевайтесь так, чтобы клещ не смог попасть вам на кожу. Клещей можно уничтожить огнем . Некоторые считают, что сжигание сухой травы может уберечь от членистоногих. Но совсем наоборот. Клещи прячут свои яйца в таких местах, куда огонь добраться не может. Поэтому только появляется молодая поросль, на ней оказываются паразиты. А естественных врагов клеща огонь уничтожает полностью. Следовательно, после такой "борьбы" с клещами, их популяция может только увеличиться. А это еще один аргумент – отказаться от такой незаконной практики.

. Некоторые считают, что сжигание сухой травы может уберечь от членистоногих. Но совсем наоборот. Клещи прячут свои яйца в таких местах, куда огонь добраться не может. Поэтому только появляется молодая поросль, на ней оказываются паразиты. А естественных врагов клеща огонь уничтожает полностью. Следовательно, после такой "борьбы" с клещами, их популяция может только увеличиться. А это еще один аргумент – отказаться от такой незаконной практики. Попадая на кожу клещи сразу больно кусают и присасываются. Пока вы двигаетесь, клещ, попав на одежду или тело из травы, не может вцепиться в кожу. Как только вы остановитесь отдохнуть, он начнет медленно двигаться снизу вверх в поисках участка, к которому можно присосаться. При укусе вредитель выделяет местный анестетик, поэтому вы не почувствуете, что к вам присосался клещ. Следовательно, на собственные ощущения полагаться не стоит.

Как осматривать себя на предмет обнаружения клеща

Находясь на природе, осматриваете себя, детей, животных примерно раз в час.

Более тщательный осмотр под хорошим освещением следует провести по возвращении домой.

Начните обзор снизу и постепенно поднимайтесь вверх по следующему алгоритму: сначала ступни, далее линия носков, подколенная впадина, нижняя линия трусов и пах, верхняя линия трусов, для женщин нижняя и верхняя линия бюстгальтера, зона воротника, линия волосяного покрова на голове, наконец волосы и кожа головы.

Примите душ. Одежду, которую вы носили на прогулке, тщательно почистите и постирайте. То же сделайте с вещами, которыми вы пользовались, например, одеялами.

Если клещ уже присосался

Чем быстрее вы снимете вредителя, тем лучше – тем меньше возбудители инфекций передадут инфекционных агентов в кровь. То есть тем меньше риск заражения болезнями.

Если есть такая возможность, обратитесь в травмпункт, где удалят вредителя профессионально. Если нет, приобретите специальное устройство для удаления клещей в ближайшей аптеке и воспользуйтесь им в соответствии с инструкцией.

После удаления клеща место укуса нужно обработать антисептиком, а руки вымыть с мылом.

Если клещ пробыл на теле более 36 часов – обратитесь к медикам, чтобы осуществить постконтактную профилактику болезни Лайма. Для этого понадобится антибиотик, назначаемый только врачом.

Как выглядит укус клеща

Укус клеща. В первые часы после удаления паразита наблюдаются аллергические реакции на укус. Место укуса может краснеть, чесаться и печь. Часто наблюдается утолщение в виде красной папулы. Нужно только наблюдать, правильно ли заживает рана от клеща. Она может уменьшиться в течение нескольких часов или дней. Однако если увеличивается, а самочувствие усугубляется или возникают симптомы, похожие на грипп, нужно немедленно обратиться к врачу.

Укус клеща

Мигрирующая эритема обычно появляется через 3-30 дней после укуса. Сначала это выглядит как красное пятно или папула. Затем он начинает быстро расти и расширяться до периферии, достигая в диаметре более 5 см. Характерной картиной является кольцеобразное покраснение с четким центром, но поражение также может быть равномерным. Эритема после клеща болит и чешется, имеет четко ограниченные края.

Мигрирующая эритема

Наблюдайте за своим состоянием несколько недель после укуса, если повысится температура или появятся мигрирующая эритема на коже, немедленно обратитесь к врачу.

Профилактика после укуса клеща

Если чувствуете, что заразились, Минздрав советует сделать профилактику антибиотиком -- однократный прием 200 мг доксициклина (для детей старше 8 лет — 4 мг/кг, не более 200 мг).

Принимать антибиотик следует:

Когда наполнен кровью клещ, удален по меньшей мере через 36 часов после прикрепления.

Когда прошло не более 72 часов после удаления клеща

Когда нет противопоказаний, а это возраст менее 8 лет, беременность, период лактации, аллергия к доксициклину.

Не рекомендуется антибиотикопрофилактика болезни Лайма, то есть прием антибиотика без перечисленных причин и на всякий случай перед походом в места, где могут жить клещи.

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