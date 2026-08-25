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Всего 3 минуты в день: ученые выяснили, что это связано со снижением риска развития 13 видов рака
Три минуты интенсивной физической активности в день, как оказалось, связаны с более низким риском развития определенных видов рака.
Длительное сидение можно хотя бы частично компенсировать короткими периодами движения, и для этого не обязательно выделять время на полноценную тренировку. В новом исследовании ученые установили: чем активнее человек проводит эти несколько минут, тем более заметной может быть связь со снижением риска некоторых видов рака.
Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.
К такому выводу пришли ученые из Лондонского университетского колледжа, которые анализировали данные 59 218 взрослых из базы UK Biobank.
Участники в среднем проводили в сидячем положении около десяти часов в сутки. Учёные не ограничивали анализ данными о занятиях спортом, а проанализировали различные виды повседневной активности. Машинное обучение помогло разделить их на пять групп — от сидения и стояния до лёгкой, умеренной и интенсивной активности.
Следующим этапом стало длительное наблюдение за здоровьем участников — оно продолжалось около восьми лет. Особое внимание исследователи уделили 13 видам онкологических заболеваний, которые связывают с недостаточной физической активностью. Речь идет, в частности, о раке легких, молочной железы и толстой кишки.
Что показали расчеты учёных
Ключевым оказался не только сам факт движения, но и его интенсивность. Согласно модели исследователей, даже небольшая часть дня, проведённая в более активном режиме вместо сидячего, была связана с более низким риском развития исследуемых видов рака.
Различные нагрузки при этом давали разные результаты. Примерно полчаса стояния по силе выявленной связи соответствовали примерно 15 минутам легкой активности — например, медленной прогулки.
Для интенсивной активности расчетная разница оказалась ещё больше: три минуты такой активности в сутки в модели соответствовали примерно полутора часам лёгкой нагрузки.
При этом речь идет не обязательно о беге, тренажерном зале или специальных упражнениях. Необходимого уровня интенсивности можно достичь и в быту — например, быстро подняться по лестнице или пробежать небольшое расстояние, спеша на автобус. Ориентиром служит нагрузка, при которой заметно учащаются дыхание и сердцебиение.
В некоторых вариантах моделирования перераспределение времени, проводимого в сидячем положении, в пользу физической активности было связано со снижением риска 13 исследуемых видов рака максимум на 7%.
Что на самом деле означают эти результаты
Впрочем, делать вывод о том, что три минуты движения каждый день напрямую защищают от рака, нельзя. Учёные наблюдали за связью между образом жизни людей и последующими случаями заболеваний, а не проводили эксперимент, который мог бы подтвердить причинно-следственную связь.
Помимо физической активности, на результаты могли повлиять и другие различия между участниками — в частности, их общее состояние здоровья и образ жизни.
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