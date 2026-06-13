Всего 30 минут без операции: революционный препарат для похудения оказался эффективнее Оземпика

Похудение / © Credits

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Экспериментальный препарат ретатрутид может стать одним из самых заметных достижений в лечении ожирения за последние годы. В клинических исследованиях он продемонстрировал результаты по снижению веса, которые ранее чаще всего удавалось получить только благодаря хирургическим операциям.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

Разработкой препарата занимается компания Eli Lilly. Недавно производитель сообщил об успешном завершении третьей фазы клинических испытаний. Это позволяет перейти к этапу получения разрешения на применение. Если препарат получит разрешение на использование, он может существенно повлиять на подходы к медикаментозному лечению ожирения.

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В масштабном исследовании приняли участие около 2500 взрослых людей с ожирением. Участники, получавшие самую высокую дозу ретатрутида, в среднем потеряли более 28% исходной массы тела за примерно 18 месяцев. Для многих это означало похудение более чем на 30 килограммов. Почти половина добровольцев избавилась как минимум от 30% своего веса, а среди людей с более тяжелым ожирением средний показатель снижения массы тела в конце лечения приближался к трети от исходного веса.

Специалисты называют такие результаты знаковыми, ведь до сих пор подобный уровень похудения в основном связывали с хирургическими вмешательствами, такими как шунтирование желудка или рукавная гастрэктомия.

Одной из главных особенностей препарата является его механизм действия. В отличие от лекарств, которые воздействуют преимущественно на гормон GLP-1, или препаратов, дополнительно активирующих рецепторы GIP, ретатрутид одновременно взаимодействует с тремя биологическими путями — GLP-1, GIP и глюкагоном.

По мнению исследователей, именно такая комбинация может обеспечивать столь выраженный эффект. Считается, что глюкагон не только помогает уменьшить чувство голода, но и способствует повышению энергозатрат и более активному сжиганию калорий.

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«В случае с ретатрутидом исследователи заметили, что участники не только ели меньше, но и их организм тратил больше энергии. Это может стать важным преимуществом для будущих препаратов, предназначенных для широкого применения», — говорится в статье.

В ходе испытаний также изучалась эффективность более низких доз препарата. В этих группах средняя потеря веса составила около 19%, что соответствует показателям некоторых наиболее эффективных средств для похудения, которые уже используются в медицинской практике. В то же время пациенты реже жаловались на побочные эффекты и в целом лучше переносили лечение.

Несмотря на обнадеживающие результаты, ретатрутид не лишен побочных эффектов. Чаще всего участники сообщали о тошноте, диарее, запорах, вздутии живота и других нарушениях работы желудочно-кишечного тракта. В отдельных случаях также фиксировались покалывание или ощущение жжения. Из-за нежелательных эффектов часть пациентов прекратила лечение, особенно при высоких дозах препарата.

Эксперты отмечают, что даже самые эффективные лекарства не могут полностью заменить здоровые привычки. Ожирение все чаще рассматривают как сложное хроническое заболевание, на развитие которого влияют генетические, гормональные, метаболические и психологические факторы. Медикаментозная терапия может помочь контролировать отдельные механизмы этого процесса, но не устраняет его первопричин.

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Кроме того, предыдущие исследования препаратов для похудения показывают, что после завершения лечения часть людей вновь набирает часть потерянного веса, если не поддерживает изменения в питании и уровне физической активности.

Отмечается, что рынок препаратов для лечения ожирения в последние годы стремительно растет и уже стал одним из самых динамичных направлений фармацевтической отрасли. На этом рынке в настоящее время доминируют компании Eli Lilly и Novo Nordisk, которые активно разрабатывают новые препараты для контроля массы тела. По мнению экспертов, ретатрутид может стать следующим шагом в развитии таких средств, хотя до его широкого внедрения может пройти еще несколько лет.

Напомним, что инъекции для похудения могут значительно снизить риск развития рака — на 41%. Американские эксперты провели новое исследование, в котором приняли участие тысячи пациентов.

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