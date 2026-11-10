ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
489
Время на прочтение
4 мин

Всего два кусочка в день: какой продукт поможет снизить давление и улучшить работу мозга

Тёмный шоколад с высоким содержанием какао может оказывать благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Тёмный шоколад для сердца и сосудов — сколько его есть и какой выбирать

Тёмный шоколад для сердца и сосудов — сколько его есть и какой выбирать / © www.freepik.com/free-photo

Темный шоколад может благотворно влиять на артериальное давление, состояние сосудов и работу мозга. Однако его польза зависит от содержания какао и количества употребленного продукта. Исследования свидетельствуют о потенциальных преимуществах шоколада с высоким содержанием флавоноидов, хотя специалисты предостерегают от чрезмерного употребления сладостей.

Об этом пишет Mirror, ссылаясь на рекомендации покойного британского врача Майкла Мосли и результаты научных исследований.

Мосли, который был ведущим подкаста BBC «Just One Thing», рассказал, что несколько кусочков тёмного шоколада могут пойти на пользу здоровью. По его словам, это связано с высоким содержанием флавоноидов — природных соединений, содержащихся в растительных продуктах.

Врач отмечал, что тёмный шоколад может способствовать снижению артериального давления, улучшению работы сердечно-сосудистой системы и мозга. В то же время он подчеркивал важность правильного выбора продукта.

Какой шоколад лучше выбрать

Майкл Мосли рекомендовал заменять молочный или белый шоколад тёмным с содержанием какао около 85%.

Он объяснял, что какао-бобы являются одним из самых богатых природных источников флавоноидов. Эти вещества также содержатся в клубнике, чернике, яблоках, чае и луке.

По словам врача, белый шоколад не содержит флавоноидов, а в молочном их значительно меньше. Больше всего этих соединений содержится в тёмном шоколаде с высоким содержанием какао, прошедшем минимальную обработку.

Одним из примеров потенциальной пользы какао Мосли называл исследование народа гуна, представители которого проживают вблизи побережья Панамы.

Исследователи обнаружили, что у этой группы населения артериальное давление, как правило, не повышается с возрастом. Одним из возможных объяснений называлось регулярное употребление несладкого какао — по некоторым данным, до пяти чашек в день.

Что показали исследования влияния шоколада на здоровье

В Португалии провели исследование с участием 30 здоровых добровольцев, которые в течение месяца ежедневно съедали по 20 граммов тёмного шоколада. Результаты показали небольшое, но статистически значимое снижение артериального давления.

Другое исследование, проведённое в Италии, охватило 90 пожилых людей. Участники употребляли специальный какао-напиток с высоким содержанием флавоноидов. После этого исследователи зафиксировали улучшение показателей артериального давления, чувствительности к инсулину и когнитивных функций.

Кроме того, учёные изучали влияние флавоноидов на мозг молодых людей. Участникам предлагали два разных напитка — с высоким и низким содержанием этих соединений.

Те, кто употреблял напиток с большим содержанием флавоноидов, лучше справлялись с определенными когнитивными задачами. Исследование мозга также показало улучшение кровотока и насыщения кислородом.

Кроме того, исследование профессора Аэдин Кессиди из Королевского университета Белфаста показало, что ежедневное употребление темного шоколада с высоким содержанием флавоноидов может улучшать эластичность кровеносных сосудов, чувствительность к инсулину и показатели холестерина у женщин с диабетом второго типа.

Сколько тёмного шоколада можно есть каждый день

В подкасте Майкл Мосли объяснял, что для получения потенциальной пользы достаточно всего двух кусочков темного шоколада в день.

В то же время врач предупредил, что увеличение порции не означает большей пользы. Чрезмерное употребление шоколада может привести к повышению уровня сахара в крови и увеличению веса, что негативно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Поэтому вместо дополнительных сладостей он предлагал заменять привычные перекусы небольшим количеством тёмного шоколада.

Почему даже темным шоколадом не стоит злоупотреблять

В Британском фонде сердца (BHF) обратили внимание на результаты обзора исследований 2025 года. Они свидетельствуют о том, что продукты, содержащие флаванолы, в частности какао, чай и некоторые фрукты, потенциально могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако специалисты отмечают, что шоколад из магазинов, как правило, содержит значительно меньше флаванолов, чем какао-продукты, используемые в научных исследованиях. Часть этих соединений теряется в процессе производства.

Кроме того, тёмный шоколад, как и другие его виды, содержит жиры, насыщенные жиры, сахар и калории. Если употреблять его в избыточных количествах, это может способствовать повышению уровня холестерина и увеличению веса.

Еще одна сложность заключается в том, что производители, как правило, не указывают точное содержание флаванолов на упаковках. Из-за этого определить, сколько полезных соединений содержится в конкретном продукте, непросто.

В фонде также напомнили, что флаванолы можно получать из других продуктов, в частности из зеленого и черного чая, винограда, яблок, груш и орехов. Они помогают разнообразить рацион без дополнительного количества насыщенных жиров и сахара.

Эксперты BHF отмечают, что небольшое количество тёмного шоколада несколько раз в неделю может стать частью сбалансированного питания.

Напомним, количество воды, которую нужно выпивать ежедневно, зависит от возраста человека. Ранее мы рассказывали, сколько воды нужно пить в разном возрасте и почему не всю необходимую жидкость обязательно нужно получать из обычной воды.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie