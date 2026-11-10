Всего два кусочка в день: какой продукт поможет снизить давление и улучшить работу мозга

Тёмный шоколад для сердца и сосудов — сколько его есть и какой выбирать / © www.freepik.com/free-photo

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Темный шоколад может благотворно влиять на артериальное давление, состояние сосудов и работу мозга. Однако его польза зависит от содержания какао и количества употребленного продукта. Исследования свидетельствуют о потенциальных преимуществах шоколада с высоким содержанием флавоноидов, хотя специалисты предостерегают от чрезмерного употребления сладостей.

Об этом пишет Mirror, ссылаясь на рекомендации покойного британского врача Майкла Мосли и результаты научных исследований.

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Мосли, который был ведущим подкаста BBC «Just One Thing», рассказал, что несколько кусочков тёмного шоколада могут пойти на пользу здоровью. По его словам, это связано с высоким содержанием флавоноидов — природных соединений, содержащихся в растительных продуктах.

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Врач отмечал, что тёмный шоколад может способствовать снижению артериального давления, улучшению работы сердечно-сосудистой системы и мозга. В то же время он подчеркивал важность правильного выбора продукта.

Какой шоколад лучше выбрать

Майкл Мосли рекомендовал заменять молочный или белый шоколад тёмным с содержанием какао около 85%.

Он объяснял, что какао-бобы являются одним из самых богатых природных источников флавоноидов. Эти вещества также содержатся в клубнике, чернике, яблоках, чае и луке.

По словам врача, белый шоколад не содержит флавоноидов, а в молочном их значительно меньше. Больше всего этих соединений содержится в тёмном шоколаде с высоким содержанием какао, прошедшем минимальную обработку.

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Одним из примеров потенциальной пользы какао Мосли называл исследование народа гуна, представители которого проживают вблизи побережья Панамы.

Исследователи обнаружили, что у этой группы населения артериальное давление, как правило, не повышается с возрастом. Одним из возможных объяснений называлось регулярное употребление несладкого какао — по некоторым данным, до пяти чашек в день.

Что показали исследования влияния шоколада на здоровье

В Португалии провели исследование с участием 30 здоровых добровольцев, которые в течение месяца ежедневно съедали по 20 граммов тёмного шоколада. Результаты показали небольшое, но статистически значимое снижение артериального давления.

Другое исследование, проведённое в Италии, охватило 90 пожилых людей. Участники употребляли специальный какао-напиток с высоким содержанием флавоноидов. После этого исследователи зафиксировали улучшение показателей артериального давления, чувствительности к инсулину и когнитивных функций.

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Кроме того, учёные изучали влияние флавоноидов на мозг молодых людей. Участникам предлагали два разных напитка — с высоким и низким содержанием этих соединений.

Те, кто употреблял напиток с большим содержанием флавоноидов, лучше справлялись с определенными когнитивными задачами. Исследование мозга также показало улучшение кровотока и насыщения кислородом.

Кроме того, исследование профессора Аэдин Кессиди из Королевского университета Белфаста показало, что ежедневное употребление темного шоколада с высоким содержанием флавоноидов может улучшать эластичность кровеносных сосудов, чувствительность к инсулину и показатели холестерина у женщин с диабетом второго типа.

Сколько тёмного шоколада можно есть каждый день

В подкасте Майкл Мосли объяснял, что для получения потенциальной пользы достаточно всего двух кусочков темного шоколада в день.

В то же время врач предупредил, что увеличение порции не означает большей пользы. Чрезмерное употребление шоколада может привести к повышению уровня сахара в крови и увеличению веса, что негативно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Поэтому вместо дополнительных сладостей он предлагал заменять привычные перекусы небольшим количеством тёмного шоколада.

Почему даже темным шоколадом не стоит злоупотреблять

В Британском фонде сердца (BHF) обратили внимание на результаты обзора исследований 2025 года. Они свидетельствуют о том, что продукты, содержащие флаванолы, в частности какао, чай и некоторые фрукты, потенциально могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако специалисты отмечают, что шоколад из магазинов, как правило, содержит значительно меньше флаванолов, чем какао-продукты, используемые в научных исследованиях. Часть этих соединений теряется в процессе производства.

Кроме того, тёмный шоколад, как и другие его виды, содержит жиры, насыщенные жиры, сахар и калории. Если употреблять его в избыточных количествах, это может способствовать повышению уровня холестерина и увеличению веса.

Еще одна сложность заключается в том, что производители, как правило, не указывают точное содержание флаванолов на упаковках. Из-за этого определить, сколько полезных соединений содержится в конкретном продукте, непросто.

В фонде также напомнили, что флаванолы можно получать из других продуктов, в частности из зеленого и черного чая, винограда, яблок, груш и орехов. Они помогают разнообразить рацион без дополнительного количества насыщенных жиров и сахара.

Эксперты BHF отмечают, что небольшое количество тёмного шоколада несколько раз в неделю может стать частью сбалансированного питания.

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