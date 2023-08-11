Всего горсть этого ореха в день может снизить риск сердечных заболеваний и диабета

Хотя пекан может быть не первым орехом, за которым вы потянетесь в магазине, его питательные свойства и мягкая маслянистая текстура делают его невероятно полезным.

Пекан богат питательными веществами, такими как антиоксиданты, клетчатка, белок, ненасыщенные жиры, фитонутриенты (растительные соединения) и минералы, поэтому существует множество исследований, связывающих употребление орехов со здоровьем сердца и контролем веса.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Today, чтобы узнать о пользе пекана, а также интересные факты о орехе.

Факты о питательных свойствах ореха пекан

Приблизительно 20 половинок несоленого ореха пекан содержит:

196 калорий

3 грамма белка

20 граммов жира

4 грамма углеводов

3 грамма клетчатки (11% суточной нормы)

1,3 мг цинка (10% ДВ)

0,3 мг меди (35% ДВ)

1,3 миллиграмма марганца (60% ДВ)

Польза ореха пекан для здоровья

Наряду с другими орехами, пекан известен своим "хорошим" содержанием ненасыщенных жиров. Несмотря на то, что пекан обладает маслянистым вкусом, он содержит не больше жиров, чем другие орехи. На самом деле, пекан содержит больше клетчатки на порцию среди всех орехов. Эти питательные вещества в сочетании с антиоксидантами, фитонутриентами и минералами делают пекан победителем в категории предотвращения сердечных заболеваний и контроля веса.

В одном из первых исследований влияния пекана на здоровье сердца сравнивали 19 мужчин и женщин с нормальным уровнем холестерина в крови, которые ели чашки пекана в день или избегали орехов в течение восьми недель. У участников, употреблявших пекан, уровень холестерина ЛПНП (плохого холестерина) снизился на 10% через 4 недели, а через 8 недель — на 6%. Авторы исследования связывают эти изменения с ненасыщенными жирами, содержащимися в орехах.

Недавнее исследование показало, что горсть орехов пекан ежедневно может улучшить определенные маркеры сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, таких как диабет 2 типа. Исследователи дали 25 взрослым с избыточным весом и ожирением диету, богатую пеканом, в течение 4 недель и наблюдали положительные изменения в сывороточном инсулине, инсулинорезистентности и функции бета-клеток поджелудочной железы (играющих решающую роль в управлении уровнем сахара в крови). В группе с пеканом также наблюдалось снижение маркеров, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Наконец, недавнее исследование на животных показало, что регулярное употребление орехов пекан связано со снижением уровня ожирения и других связанных с ним заболеваний, таких как жировая дистрофия печени или диабет.

В ходе исследования мышам давали разные диеты и пришли к выводу, что диета с высоким содержанием жира с пеканом снизила жировую массу, уровень холестерина в сыворотке крови и инсулина более чем на 40%. Более того, у животных, которые ели больше пеканов, микробиом кишечника был богаче. Исследования на животных не всегда переводятся на человеческие результаты, но эти исследования многообещающие.

Есть ли вред от употребления орехов пекан?

Пекан является полезной частью сбалансированной диеты. Тем не менее, он немного калорийнее, чем некоторые другие орехи. Например, 30 г миндаля, фисташек или кешью содержит 160 калорий по сравнению с 200 калориями в одном грамме пекана. Тем не менее, разница в 40 калориях достаточно незначительна в общей схеме вашей суточной нормы калорий.

Интересные факты о орехах пекан

Вы можете приготовить собственное ореховое масло

Пекановое масло обладает насыщенным и тонким сладким вкусом, и вы можете легко приготовить его в домашних условиях. Все, что вам понадобится – это немного орехов пекан и кухонный комбайн или высокоскоростной блендер, а также любые другие добавки, которые вам нравятся, например соль, корица или немного кленового сиропа. Поскольку орехи пекан мягкие и обладают натуральным маслом, они легко разбиваются.

Чтобы приготовить ореховое масло, положите чашку или два несоленых ореха пекан в кухонный комбайн или блендер и добавьте любые ароматизаторы, например ¼ чайной ложки соли, 1 чайную ложку корицы или 1 столовую ложку кленового сиропа. Держите кухонный комбайн на высокой скорости, пока орехи не станут однородными и кремообразными.

Дереву пекан нужно 10 лет, чтобы дать орехи

Дерево пекан является крупнейшим представителем семейства гикори. Они созревают достаточно долго – около 10 лет с момента посадки или 20 лет из семян. Но хорошая новость состоит в том, что дерево пекан может плодоносить 100 лет и больше. Пекан собирают осенью, буквально стряхивая орех с дерева.

Пекан нельзя хранить при комнатной температуре

Из-за своей маслянистой природы пекан быстро прогоркнет, если его оставить при комнатной температуре. Чтобы сохранить маслянистую природу ореха, храните его в герметичном контейнере в холодильнике или морозильной камере в течение нескольких месяцев.

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