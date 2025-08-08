Как одно жирное блюдо влияет на мозг и почему это может быть опасно

Фаст-фуд / © unsplash.com

Жирная пища, например фаст-фуд или калорийные молочные коктейли, влияет не только на сердце, но и на работу мозга. Группа ученых исследовала, как меняется состояние сосудов после употребления продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.

Об этом сообщило издание Sciencealert.

Исследование, проведенное учеными, показало, что даже один прием пищи с высоким содержанием насыщенных жиров может нарушить кровообращение к мозгу, что в долгосрочной перспективе может увеличить риск развития инсульта и деменции. Это открытие имеет важные клинические последствия для здоровья людей, которые регулярно потребляют пищу с высоким содержанием жиров, в частности, пиццу, бургеры или фаст-фуд.

Жиры являются важной составляющей нашего рациона, поскольку они обеспечивают организм энергией, транспортируют витамины и защищают органы. Однако жирная пища, особенно содержащая насыщенные жиры, может оказать негативное влияние на здоровье сердца и кровеносных сосудов. Известно, что употребление такой пищи со временем вызывает повышение уровня жира в крови, что, в свою очередь, ухудшает способность сосудов расширяться и уменьшает их гибкость, что ограничивает нормальный кровоток.

Мозг является органом, который зависит от непрерывного снабжения крови, а именно кислорода и глюкозы, для нормального функционирования. Для этого в организме существует механизм, который регулирует кровообращение, известный как «динамическая церебральная ауторегуляция». Этот процесс позволяет поддерживать стабильный кровоток к мозгу, несмотря на изменения артериального давления, такие как поднятие или опускание давления при физических нагрузках или резком вставании.

Однако после употребления пищи с высоким содержанием насыщенных жиров, как показали результаты исследования, этот механизм нарушается, что затрудняет регулирование кровотока к мозгу. В результате сосуды становятся менее способными к расширению, и в мозг поступает недостаточное количество кислорода и глюкозы. Это может привести к кратковременным эпизодам снижения или увеличения кровоснабжения мозга, что со временем повышает вероятность развития серьезных заболеваний, таких как инсульт и деменция.

В исследовании приняли участие 41 человек, в том числе 20 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет и 21 старший человек в возрасте от 60 до 80 лет. Участникам давали молочный коктейль, который состоял в основном из жирных взбитых сливок, что имитировало прием пищи с высоким содержанием насыщенных жиров, а затем измеряли способность их кровеносных сосудов отреагировать на изменения кровотока. В результате исследования было установлено, что даже одна жирная пища снижает способность сосудов к расширению, и эта проблема была более выражена у людей старшего возраста.

Хотя это исследование не проверяло долгосрочное влияние высокожировой пищи на мозговую деятельность, предыдущие работы уже показали, что такая пища способствует увеличению количества свободных радикалов и снижает уровень оксида азота — молекул, которые помогают кровеносным сосудам расслабляться и транспортировать кислород и глюкозу.

Учитывая это, ученые рекомендуют придерживаться диеты с низким содержанием насыщенных жиров, чтобы защитить не только сердце, но и мозг. Замена насыщенных жиров на полиненасыщенные, которые содержатся в жирной рыбе, орехах и семенах, может помочь сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы и мозга в долгосрочной перспективе. Однако еще не исследовано, как на один прием пищи с высоким содержанием полиненасыщенных жиров реагирует мозг, а также как пища с высоким содержанием жиров влияет на женский организм, поскольку женщины имеют больший риск развития инсульта и деменции в пи

Итак, хотя случайное потребление жирной пищи не наносит серьезного вреда, исследование подчеркивает, что даже один прием пищи с высоким содержанием жиров может иметь немедленное влияние на организм.

