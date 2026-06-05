Молоко / © pexels.com

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Употребление одного большого стакана молока ежедневно может быть связано со значительным снижением риска развития рака кишечника. К таким выводам пришли ученые из Оксфордского университета и Cancer Research UK, которые провели одно из крупнейших исследований взаимосвязи между питанием и заболеваниями.

Об этом сообщило издание Mirror.

Рак кишечника является четвертым по распространенности видом онкологических заболеваний в Великобритании. При этом количество случаев среди молодых людей в последние годы растет. По данным Cancer Research UK, около 54% случаев этого заболевания можно было бы предотвратить благодаря здоровому образу жизни.

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Профессор биомедицинских наук Университета Англии Раскин Джастин Стеббинг, который прокомментировал результаты работы, отметил, что исследование дает новое понимание того, как доступные и несложные изменения в рационе могут влиять на риск развития онкологических заболеваний.

По результатам анализа данных исследователи установили, что люди, которые ежедневно потребляли примерно на 244 грамма молока больше, имели на 17% ниже риск развития рака кишечника. Такое количество соответствует примерно одному большому стакану напитка. При этом положительный эффект наблюдался независимо от вида молока. Снижение риска было связано как с употреблением цельного молока, так и частично обезжиренного и обезжиренного.

По словам Стеббинга, исследователи пришли к выводу, что защитное действие молока не объясняется другими особенностями образа жизни или питания. Это свидетельствует о том, что потенциальный положительный эффект не связан только с тем, что человек заменяет молоком менее полезные продукты или в целом придерживается здорового рациона.

В то же время исследование показало, что дополнительные 20 граммов алкоголя в день, что примерно соответствует большому бокалу вина, связаны с увеличением риска рака кишечника на 15%. Также исследование связало потребление более 30 граммов красного и обработанного мяса в день с увеличением риска рака кишечника на 8%.

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По мнению исследователей, одним из возможных объяснений защитного эффекта молока является высокое содержание кальция. Авторы работы отмечают, что кальций может связывать потенциально вредные вещества в кишечнике и способствовать гибели аномальных клеток.

Кроме того, многие молочные продукты дополнительно обогащают витамином D, который, как показывали предыдущие исследования, может иметь противораковые свойства и влиять на процессы роста и деления клеток. Стеббинг также отметил, что лактоза может способствовать росту полезных кишечных бактерий. Они производят бутират — короткоцепочечную жирную кислоту, которую связывают с противовоспалительным и потенциально противораковым действием.

Еще одним возможным фактором исследователи называют конъюгированную линолевую кислоту, которая содержится в молочных продуктах и мясе. Согласно лабораторному исследованию 2021 года, это вещество также может обладать противораковыми свойствами.

По мнению профессора Стеббинга, особенно важно то, что заметное снижение риска связано с относительно небольшим увеличением потребления молока. Он отметил, что результаты исследования демонстрируют, как даже простые изменения в рационе могут влиять на показатели здоровья.

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Напомним, в то же время популярность комбучи растет вместе с интересом к здоровью кишечника. Диетологи объяснили, каких эффектов стоит ожидать от регулярного употребления этого ферментированного напитка.

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