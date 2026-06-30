Салатные листья / © Pexels

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Регулярное употребление листовых зеленых овощей может быть связано не только со здоровьем сердца, но и с улучшением работы легких. Масштабное исследование с участием почти 180 тысяч человек показало, что высокий уровень потребления витамина К1, содержащегося в шпинате, капусте кале и брокколи, связан с более низким риском развития хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ).

Об этом сообщило издание Earth.com.

Исследование провели ученые Университета Эдит Коуэн в Австралии. Для анализа они использовали данные крупного британского исследования здоровья, в рамках которого за участниками наблюдали более десяти лет. Цель исследования заключалась в том, чтобы выяснить, связано ли потребление витамина К с риском развития ХОБЛ — заболевания, которое постепенно ухудшает функцию легких и затрудняет дыхание.

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Учёные обратили внимание на две формы этого витамина. Витамин К1 содержится преимущественно в листовых зелёных овощах, в частности в шпинате, капусте кале и брокколи. Витамин К2 человек получает из мяса, яиц и молочных продуктов.

Результаты показали, что у людей, потреблявших больше всего продуктов, содержащих витамин К1, риск развития ХОБЛ был примерно на 16% ниже по сравнению с теми, кто получал его в наименьших количествах. Кроме того, у них были лучшие показатели при тестах на функцию легких. Исследователи отметили, что с увеличением количества листовой зелени результаты улучшались, а наиболее выраженный эффект наблюдался при употреблении примерно одной порции капусты кале в день.

Наиболее заметная связь между потреблением витамина К1 и лучшим состоянием легких была выявлена среди людей, которые курят, работают в условиях повышенной запыленности или подвергаются воздействию выхлопных газов. В то же время авторы работы подчеркивают, что исследование демонстрирует лишь связь между питанием и состоянием здоровья, а не доказывает, что именно листовая зелень предотвращает развитие болезни.

Учёные также предложили возможное объяснение полученных результатов. Они предполагают, что витамин К1 может активировать белок, который помогает поддерживать эластичность волокон легочной ткани. Именно эти волокна позволяют лёгким нормально расширяться и сжиматься во время дыхания. Однако этот механизм в рамках исследования непосредственно не проверялся, поэтому он пока остаётся гипотезой.

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В отличие от К1, витамин К2 не продемонстрировал связи со снижением риска ХОБЛ. Хотя в отдельных случаях он был связан с несколько лучшими показателями дыхательных тестов, защитного эффекта в отношении развития заболевания исследователи не выявили.

Отдельно авторы отмечают, что ни одна из форм витамина К не повлияла на риск развития астмы. По их мнению, это может свидетельствовать о том, что данное питательное вещество потенциально связано с поддержанием структуры легочной ткани, а не с процессами аллергического воспаления дыхательных путей.

Исследователи также подчеркивают, что листовая зелень не способна устранить последствия курения. По их словам, наиболее важными способами сохранения здоровья легких остаются отказ от табака и снижение воздействия загрязненного воздуха. В то же время регулярное употребление продуктов, богатых витамином К1, может стать одним из дополнительных факторов поддержания функции легких в долгосрочной перспективе.

Следующим шагом, по словам авторов, должны стать клинические испытания, которые помогут проверить, действительно ли увеличение количества листовой зелени в рационе напрямую улучшает здоровье легких.

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