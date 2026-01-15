Прогулка / © Credits

Достаточно добавить всего пять минут движения и уменьшить время сидения на полчаса ежедневно, чтобы заметно повлиять на продолжительность жизни. На это указывают результаты масштабного международного исследования, которое охватило более 135 тысяч человек из Великобритании, США, Норвегии и Швеции.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Ученые из Норвежской школы спортивных наук выяснили: дополнительные пять минут физической активности умеренной интенсивности — например, быстрой ходьбы — могут снизить риск смертности примерно на 10%. А сокращение сидячего образа жизни на 30 минут в день — на 7%.

Самый заметный эффект получили в группе наименее активных людей. Именно они выиграли бы больше всего, добавив к своему дню несколько минут движения. Авторы подчеркивают: эти выводы не являются персональной рекомендацией по нагрузкам, но демонстрируют значительный потенциал минимальных изменений для здоровья общества.

Профессор Эйден Догерти из Оксфордского университета, который не был вовлечен в работу, назвал анализ «шагом вперед». Важность выводов подчеркнул и исследователь Лондонского университета Брунеля Дэниел Бейли. По его словам, пять дополнительных минут движения — это жизнеспособная цель даже для тех, кто мало тренируется. Умеренная активность включает быструю ходьбу, домашние дела или работу в саду.

Параллельно в eClinicalMedicine опубликовали другое исследование: улучшение сна, питания и физической активности в комплексе также связано с более долгой жизнью. Даже незначительные изменения — плюс пять минут сна, две минуты интенсивного движения и полпорции овощей — могут добавить год жизни людям с худшими показателями этих привычек.

Команда Сиднейского университета изучала данные почти 60 тысяч участников. По их выводам, оптимальный режим — 7-8 часов сна, ежедневно более 40 минут умеренной или интенсивной активности и сбалансированное питание — ассоциируется с продолжительностью жизни почти на десятилетие дольше.

Напомним, многие измеряют качество сна количеством часов, однако врачи отмечают: гораздо важнее стабильность режима.