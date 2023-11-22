Всего пять минут в день и до –4 см в талии: японский метод, чтобы выпрямить спину и убрать живот

Из-за распространения сидячего образа жизни у многих людей наблюдаются проблемы с позвоночником. В Японии был разработан специальный метод, который не только помогает выпрямить спину, но и похудеть в талии до -4 см.

Около 10 лет назад врач Фукуцудзи разработал простую, но эффективную технику, которая помогает корректировать фигуру и избавляться от дряблого живота, возвращая скелет в естественное положение.

Для этого нужно потратить всего лишь 5 минут в день и даже не двигаться, а лежать, но уже скоро контуры тела изменятся к лучшему: талия станет стройнее, спина ровнее. Когда метод впервые опубликовали, книга японского врача разошлась тиражом более чем в 6 миллионов копий. Но всю сущность техники можно описать несколькими строчками.

Как правильно лежать на валике

Итак, чтоб способ сработал, нужно уяснить несколько принципиальных правил:

Возьмите полотенце и скатайте с него тугой валик не менее 40 см длиной и 7-10 см с автошки. Чтобы он не разматывался, рекомендуем его перевязать. Сядьте на горизонтальную жесткую поверхность: это может быть кушетка, массажный стол, пол с ковриком для фитнеса. Валик уложите позади себя. Аккуратно опуститесь на спину, чтобы валик располагался точно поперек тела под поясницей (пупком). Это очень важный момент. Как правильно лежать на валике / Фото: Фото из открытых источников Разведите ноги на ширину плеч, а затем сведите стопы косолапо (большие пальцы должны касаться друг друга), пятки должны быть на расстоянии 20-25 см. Заведите изогнутые прямые руки за спину ладонями вниз так, чтобы мизинцы касались друг друга. В таком положении необходимо провести всего 5 минут. Вставайте аккуратно, ведь суставы и кости во время упражнения могут сдвигаться.

Что дает валик под спину? Если все сделать правильно, то вы почувствуете, как скелет принял природное положение, выпрямился. Постепенно живот будет вовлекаться, а внутренние органы будут размещаться в наиболее благоприятном для них месте.

Если вам сложно выдержать 5 минут, можете начинать с 2-3 минут постепенно увеличивая время. Уже через месяц таких ежедневных занятий вы заметите первые результаты. Это отличная альтернатива укрепляющим упражнениям для позвоночника.

Метод Фукуцудзи: противопоказания

Как и любая методика, эта техника имеет свои противопоказания. Поэтому перед ее использованием следует проконсультироваться с лечащим врачом. Основные противопоказания: сколиоз, проблемы тазобедренных суставов, может обостриться остеохондроз.

Важно понять, что с этого статистического упражнения растягиваются суставы и мышцы, поэтому сначала вы будете испытывать дискомфорт и боль.

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