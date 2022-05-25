Всемирный день щитовидной железы: врачи рассказали о профилактике и симптомах заболевания

Всемирный день щитовидной железы: врачи рассказали о профилактике и симптомах заболевания

Ежегодно 25 мая - Всемирный день щитовидной железы.

Сегодня, 25 мая, Минздрав напоминает о необходимости заботы и о профилактике заболеваний щитовидной железы, а также информирует о признаках, которые могут указывать на заболевание щитовидной железы.

Помните, у вас есть симптомы, которые вас беспокоят, нужно немедленно обратиться к семейному врачу, который при необходимости выдаст направление к эндокринологу.

В случае подозрения на нарушение функций щитоподобной железы следует сдать анализ крови на уровень тиреоидных гормонов (АТ-ТПО, АТ-ТТГ, ТТГ, Т3, Т4), по показаниям проводят сцинтиграфию и тонкоигольную биопсию.

А еще нужно сделать УЗИ. Это наиболее доступный и безопасный метод диагностики. Он позволяет полностью визуализировать железу, оценить ее объемы, структуру, эхогенность, кровотечение и состояние региональных лимфатических узлов.

Для аутоиммунного тиреоидита характерно увеличение объема железы, изменение контуров, снижение эхогенности, а также диффузная неоднородность железы, повышение кровотока в железе и увеличение региональных лимфатических узлов. Иногда даже при профилактическом обследовании врач видит изменения, характерные для болезни Хашимото.

Если врач-гинеколог, к которому обратилась женщина, обнаруживает признаки этой болезни, специалист направляет пациентку к эндокринологу. Гинекологические и эндокринологические заболевания очень связаны между собой, поэтому пациенту нужна помощь как гинеколога, так и эндрокринолога.

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