Всемирный день семейного врача: в Украине поздравили медиков с профессиональным праздником

Всемирный день семейного врача: в Украине поздравили медиков с профессиональным праздником

Семейные врачи стали важным звеном в решении проблем со здоровьем в жизни каждой семьи.

19 мая – Всемирный день семейного врача. Национальная служба здоровья поздравила медиков с профессиональным праздником.

Особенно во время войны семейные врачи стали важным звеном в решении проблем со здоровьем в жизни каждой семьи.

"Вы стали партнерами по пути заботы о здоровье для каждого пациента", — отметили в НСЗУ.

Все вызовы, которые приходилось преодолевать медицинской системе за последнее время, доказывают, что семейный врач и врач в Украине – центральная фигура в здравоохранении.

"Сегодня особенно благодарим всех, кто остается со своими пациентами на оккупированных территориях и в зоне боевых действий, рискуя собственной жизнь. Спасибо тем, кто в тылу принимает пациентов из других регионов и работает с большой нагрузкой", — говорится в обращении к медикам.

Спасибо за то профессиональное и солидарное сообщество, которое вы, врачи первичного звена, сегодня формируете в медицинском пространстве. И которая становится двигателем положительных и нужных изменений.

Ведь именно на первичном звене можно отследить, как меняется подход к лечению и отношению к пациенту. Именно вы формируете новую пациентоориентированную культуру в медицинской системе, которую мы вместе с вами трансформируем. Спасибо за надежное партнерство и поддержку.

Искренне благодарны всем специалистам и специалистам, которые работают в семейной медицине и заботятся о пациентах! Ваша ответственность, профессионализм и забота помогают улучшать и сохранять здоровье наших граждан.

Желаем вам в это непростое время также заботиться о собственном здоровье, испытывать благодарность и получать достойное вознаграждение за ваш важный труд.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.