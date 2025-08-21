- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 704
- Время на прочтение
- 2 мин
Вспышка COVID-19 в Украине: будет ли новый карантин
В Украине новая волна коронавируса. Минздрав успокаивает, но количество смертей растет.
За неделю, 11-17 августа, в Украине зафиксировано более 3,5 тысяч случаев COVID-19, что в три раза больше, чем за предыдущий период. Эта тенденция вызывает беспокойство, ведь с начала августа от осложнений болезни уже умерло десять человек. Значит ли это, что нас ждет новый локдаун? Разбираемся в ситуации вместе с экспертами.
Об этом говорится в материале BBC со ссылкой на Центр общественного здоровья.
Есть ли основания для паники
Несмотря на рост заболеваемости, Министерство здравоохранения успокаивает: текущая ситуация отвечает сезонным колебаниям и не имеет пандемического потенциала. Замминистра, главный санитарный врач Игорь Кузин, отмечает, что подобный рост фиксировался и в прошлом году в этот же период.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко подтверждает, что нынешние штаммы вируса, в частности «Омикрон» и его новые субварианты «Стратус» и «Нимбус», хоть и более заразны, не вызывают более тяжелого течения болезни. По его словам, значительное увеличение количества госпитализаций не наблюдается.
Отличия от прошлого года
Статистика свидетельствует о значительном улучшении ситуации по сравнению с прошлым годом. В августе 2024-го болело около 20 тысяч человек, тогда как сейчас около 8 тысяч. Также значительно уменьшилось количество пациентов, нуждающихся в стационарном лечении (более 1 тыс. сейчас против 3 тыс. в прошлом году).
Однако количество смертей выросло:
в июне зафиксирован 1 летальный случай;
в июле — 4 человека умерли;
в августе — 10.
Новые штаммы: «Стратус» и «Нимбус»
Рост заболеваемости связывают с распространением новых субвариантов «Омикрона» — «Стратус» и «Нимбус». Они имеют свои особенности:
«Нимбус» вызывает сильную боль в горле.
«Стратус» вызывает хриплый голос и охриплость.
Другие симптомы остаются типичными для COVID-19: кашель, насморк, головные боли, температура и усталость.
Будет ли карантин?
По словам Игоря Кузина, пока нет оснований для введения карантина ни в одной из областей. Однако с сентября Минздрав начнет еженедельный мониторинг показателей, и, если ситуация приблизится к пандемическому уровню, возможно введение локальных карантинных ограничений в отдельных регионах.
Вакцинация — лучшая защита
Минздрав напоминает, что вакцинация остается эффективным способом избежать тяжелого течения болезни. В Украине доступна омикрон-специфическая вакцина, адаптированная для защиты от новых вариантов вируса.
Приоритет вакцинации предоставляется группам риска:
люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями;
беременные женщины;
лица в возрасте 60+;
медицинские работники, учителя и военные.
Для этих категорий рекомендована ревакцинация ежесезона каждые 6–12 месяцев.
Напомним, медыка Ольга Голубовская призвала граждан не лечить коронавирус препаратом озельтамивир (известный как «Тамифлю» и его аналоги).
Голубовская также назвала важный симптом COVID-19. Врач отметила, что во время коронавируса следует обращать внимание на температуру тела.