Вспышка COVID-19 в Украине: будет ли новый карантин

Вспышка COVID-19 в Украине / © pixabay.com

За неделю, 11-17 августа, в Украине зафиксировано более 3,5 тысяч случаев COVID-19, что в три раза больше, чем за предыдущий период. Эта тенденция вызывает беспокойство, ведь с начала августа от осложнений болезни уже умерло десять человек. Значит ли это, что нас ждет новый локдаун? Разбираемся в ситуации вместе с экспертами.

Об этом говорится в материале BBC со ссылкой на Центр общественного здоровья.

Есть ли основания для паники

Несмотря на рост заболеваемости, Министерство здравоохранения успокаивает: текущая ситуация отвечает сезонным колебаниям и не имеет пандемического потенциала. Замминистра, главный санитарный врач Игорь Кузин, отмечает, что подобный рост фиксировался и в прошлом году в этот же период.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подтверждает, что нынешние штаммы вируса, в частности «Омикрон» и его новые субварианты «Стратус» и «Нимбус», хоть и более заразны, не вызывают более тяжелого течения болезни. По его словам, значительное увеличение количества госпитализаций не наблюдается.

Отличия от прошлого года

Статистика свидетельствует о значительном улучшении ситуации по сравнению с прошлым годом. В августе 2024-го болело около 20 тысяч человек, тогда как сейчас около 8 тысяч. Также значительно уменьшилось количество пациентов, нуждающихся в стационарном лечении (более 1 тыс. сейчас против 3 тыс. в прошлом году).

Однако количество смертей выросло:

в июне зафиксирован 1 летальный случай;

в июле — 4 человека умерли;

в августе — 10.

Новые штаммы: «Стратус» и «Нимбус»

Рост заболеваемости связывают с распространением новых субвариантов «Омикрона» — «Стратус» и «Нимбус». Они имеют свои особенности:

«Нимбус» вызывает сильную боль в горле.

«Стратус» вызывает хриплый голос и охриплость.

Другие симптомы остаются типичными для COVID-19: кашель, насморк, головные боли, температура и усталость.

Будет ли карантин?

По словам Игоря Кузина, пока нет оснований для введения карантина ни в одной из областей. Однако с сентября Минздрав начнет еженедельный мониторинг показателей, и, если ситуация приблизится к пандемическому уровню, возможно введение локальных карантинных ограничений в отдельных регионах.

Вакцинация — лучшая защита

Минздрав напоминает, что вакцинация остается эффективным способом избежать тяжелого течения болезни. В Украине доступна омикрон-специфическая вакцина, адаптированная для защиты от новых вариантов вируса.

Приоритет вакцинации предоставляется группам риска:

люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями;

беременные женщины;

лица в возрасте 60+;

медицинские работники, учителя и военные.

Для этих категорий рекомендована ревакцинация ежесезона каждые 6–12 месяцев.

Напомним, медыка Ольга Голубовская призвала граждан не лечить коронавирус препаратом озельтамивир (известный как «Тамифлю» и его аналоги).

Голубовская также назвала важный симптом COVID-19. Врач отметила, что во время коронавируса следует обращать внимание на температуру тела.