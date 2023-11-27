Вспышка детской пневмонии: в ВОЗ прокомментировали ситуацию в Китае

Всплеск респираторных заболеваний, от которого сейчас страдает Китай, не столь высок, как к пандемии COVID-19, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения, повторив, что в последние дни ноября не было обнаружено новых или необычных случаев.

Об этом говорится в сообщении Reuters с ссылкой на заявление исполняющей обязанности директора департамента ВОЗ по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактике.

"Мы сравнили состояние к пандемии и пик волны наблюдаемого сейчас. Он не так высок, как тот, что был в 2018-2019 годах. Это не признак нового возбудителя. Это ожидаемый всплеск, то есть то, с чем большинство стран имели дело год или два назад", — сказала представительница ВОЗ.

Что говорят в самом Китае

Представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фэн в свою очередь заявил, что всплеск острых респираторных заболеваний был связан с одновременной циркуляцией нескольких видов возбудителей, особенно гриппа.

Вспышка стала глобальной проблемой на прошлой неделе, 20-26 ноября, когда Всемирная организация здравоохранения попросила Китай предоставить дополнительную информацию, ссылаясь на отчет о кластерах недиагностированной пневмонии у детей Программы мониторинга новых заболеваний.

Китай и ВОЗ столкнулись с вопросами о прозрачности отчетности в начале пандемии, возникшей в центральном китайском городе Ухань в конце 2019 года.

24 ноября ВОЗ заявила, что в последних заболеваниях не было обнаружено новых или необычных патогенов.

В то же время, представители здравоохранения 26 ноября призвали местные власти увеличить количество клиник для лечения лихорадки, поскольку в заведениях уже предупредили о серьезной ситуации в северных районах, таких как Пекин и провинция Ляонин, где особенно много случаев пневмонии среди детей.

Напомним, дети особенно восприимчивы к стрептококковой инфекции, вызывающей пневмококковую пневмонию.

Детская иммунная система еще не полностью развита. Стрептококк у маленьких может вызвать как безвредные инфекции, так и опасные для жизни диссеминированные заболевания. Их течение зависит от общего состояния здоровья и вида бактерий.

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