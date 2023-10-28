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Вспышка гепатита А в Украине: что это за болезнь, где можно заразиться

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Вспышка гепатита А в Украине: что это за болезнь, где можно заразиться

Заболевание печени/Фото: Unsplash

Болезнь может сопровождаться тяжелыми симптомами и иногда протекать с острой печеночной недостаточностью, часто заканчивающейся смертью.

В Украине зафиксирована вспышка гепатита А – воспалительного заболевания печени, вызванного вирусом гепатита А (HAV). Болезнь может быть смертельной и тесно связана с некачественной водой или зараженной пищей, плохими санитарными условиями и несоблюдением правил гигиены.

О вспышке гепатита А в Украине, симптомах болезни, где и как можно заразиться читайте на ТСН.ua.

Гепатит А (инфекционный гепатит, эпидемический гепатит, болезнь Боткина) – это болезнь печени, вызванная вирусом гепатита А (HAV). Этот вирус не вызывает хронических заболеваний печени (в отличие от В и С), но может сопровождаться тяжелыми симптомами и иногда протекать с острой печеночной недостаточностью.

Благодаря вакцине во многих странах заболеваемость гепатитом А сведена практически сведена на нет. Однако заболевание остается проблемой в тех регионах, жители которых не имеют доступа к качественной воде, где не решены проблемы с канализацией, нет доступа к вакцинации и эффективному лечению.

Симптомы гепатита А

Продолжительность инкубационного периода гепатита А обычно составляет 14-28 дней. Симптомы гепатита А могут меняться от легких до тяжелых. Главные симптомы:

  • повышение температуры тела,
  • недомогание,
  • потеря аппетита,
  • диарея,
  • тошнота,
  • ощущение дискомфорта в абдоминальном участке (в брюшной полости),
  • потемнение мочи и желтуха (пожелтение глаз и кожи).
Пожелтение глазных белков – один из сиптомов гепатита А/Фото из открытых источников / ©
Пожелтение глазных белков – один из сиптомов гепатита А/Фото из открытых источников

Клинические симптомы заболевания фиксируются чаще у взрослых, чем у детей. У детей до 6 лет недуг обычно протекает со слабо выраженной симптоматикой, и желтуха развивается только в 10% случаев.

Гепатит А может давать рецидив, и только что выздоровевший человек снова болеет в острой форме. Однако после этого заболевание обычно заканчивается полным выздоровлением.

Не существует какого-либо специфического лечения больных гепатитом А, то есть лечат только симптомы.

Гепатит А в Украине

Вспышку гепатита А зафиксировали в Виннице во второй половине октября. Так, на 20 октября в городской инфекционной больнице находились более 20 больных взрослых и шестеро детей. Врачи рассказали, что такое количество больных у них впервые за последние 10 лет.

Медики говорят, что гепатит А связан с употреблением загрязненной воды. Большинство пациентов рассказали, что перед тем, как заболеть, пили воду из автоматов самообслуживания, которые есть в каждом районе Винницы. Сейчас эту воду проверяют.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Виннице вспышка гепатита А! Каждый день – новые больные!

Уже 24 октября в Минздраве сообщили, что в больницу в Виннице с подтвержденным диагнозом гепатит А госпитализировали 60 человек, среди которых 14 детей. Еще 14 человек находятся под контролем и ожидают подтверждения диагноза.

Сколько живут с гепатитом А

Гепатит А – один из наиболее распространенных типов вирусного заболевания. По данным ВОЗ, от гепатита А ежегодно умирают 6-7 тыс. человек по всему миру. И каждый год эту болезнь обнаруживают у 1,4 млн человек.

Гепатит А – не хроническая болезнь печени, в отличие от гепатитов В и С. Он всегда протекает в острой форме и редко требует лечения в стационарных условиях.

Заболевание может протекать с тяжелыми симптомами и иногда с острой печеночной недостаточностью, часто заканчивающейся смертью пациента. Однако это наиболее редкий нетипичный вариант гепатита А. Развитие этого варианта болезни выше у людей, страдающих длительными или хроническими заболеваниями печени и ВИЧ.

Симптомы больного:

  • резкое уменьшение печени;
  • неприятный "печеночный" запах изо рта;
  • многократная рвота;
  • расстройство координации, слуха, зрения;
  • неадекватное поведение.

При такой форме заболевания существует реальная угроза жизни пациента. Если не принять срочные меры, наступает кома, которая в большинстве случаев заканчивается летальным исходом.

Печень / ©
Печень

Где можно заболеть гепатитом А

Самая распространенная причина заболевания гепатитом А – контакт с инфицированным человеком или с зараженными субстанциями.

Способы передачи гепатита А:

  • фекально-оральный, когда инфекция попадает в организм через пищу, питье или контакт с бытовыми предметами;
  • половой, когда болезнь передается в процессе полового акта и других вариантов сексуального общения, включая оральный секс;
  • парентеральный (наиболее редкий метод), когда заболевание передается с кровью при переливании плазмы или при других инвазивных медицинских манипуляциях.
Путь заражения гепатитом А / © Credits
Путь заражения гепатитом А / Фото: Credits

Факторы, способствующие распространению гепатита А:

  • высокая плотность населения;
  • низкий санитарный уровень;
  • плохое качество воды;
  • нарушение правил хранения, обработки и приготовления продовольственных запасов, продуктов питания.

Заболеть гепатитом А рискуют люди, которые:

  • много и часто путешествуют по разным регионам страны и другим государствам/континентам;
  • из-за профессиональной деятельности часто контактируют с продуктами жизнедеятельности человека и биологическими жидкостями (врачи, лаборанты, медсестры, санитары и т.п.);
  • употребляют алкоголь и наркотики;
  • практикуют гомосексуальные связи;
  • не имеют постоянного места жительства;
  • обитают в районах с низким уровнем развития инфраструктуры и неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

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