Вспышка гепатита А в Винницкой области: в Минздраве порадовали новостями

Единичные случаи заболевания фиксируются и в других областях, но Минздрав не объединяет их в одну вспышку и не объявляет эпидемию.

Вспышку гепатита А в Винницкой области удалось локализовать, в то же время специалисты продолжают искать источник распространения инфекции в регионе.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет "Укринформ".

"Вспышку на Виннитчине удалось локализовать. Мы видим, что появляются новые случаи. Но это случаи, которые проявляются проактивно — путем обследования контактных лиц или в семейных очагах. И за счет вирусологических исследований удается установить наличие инфицирования", — рассказал министр.

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Как отметил Ляшко, система Центров контроля и профилактики болезней, эпиднадзора сработала.

"Сейчас ищем источник. Есть несколько вариантов, пока не подтвержденных. Как только будут подтверждены, мы выйдем с коммуникацией, какие меры и управленческие решения приняты, чтобы не повторять такие вспышки в будущем", — сообщил глава Минздрава.

Он также проинформировал, что в Виннице было зарегистрировано 274 случая гепатита А. Единичные случаи заболевания фиксируются и в других областях, но Минздрав не объединяет их в одну вспышку и не объявляет эпидемию.

На сегодняшний день в Виннице проводится вакцинация групп риска от гепатита А.

Напомним, о вспышке гепатита А в Винницкой области стало известно 24 октября. Число заболевших выросло сначала от 20 человек до почти 300. Поэтому в Минздраве определили вспышку гепатита А как чрезвычайную ситуацию на уровне области и усилили там противоэпидемические меры.

После Винницкой области единичные случаи гепатита А зафиксировали на Прикарпатье, Закарпатье и Тернопольщине.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Уже в 5 областях! Гепатит А распространяется по Украине

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