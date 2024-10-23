Вспышка кишечной инфекции: из-за еды в McDonald's один человек погиб, а 50 пострадали

В западной части США зафиксирована вспышка кишечной инфекции, связанная с едой в McDonald's, а именно Quarter Pounders ("Роял Чизбургер").

Об этом говорится в сообщениях Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (СDC) и CNBC.

McDonald's временно удаляет подозрительные продукты, сообщают источники.

Известно, что с 27 сентября по 11 октября было зарегистрировано около 50 случаев отравления в 10 штатах, большинство – в Колорадо и Небраске. По меньшей мере 10 человек были госпитализированы, один человек в Колорадо скончался.

Вспышка кишечной инфекции, связанная с Роял Чизбургером

Чем отравились посетители МакДональдз

По данным большинства больных, проблема – в гамбургере "Роял Чизбургер". Именно его съели люди, которые потом жаловались на недомогание.

В своем заявлении 22 октября компания сообщила, что принимает "быстрые и решительные меры" после вспышки кишечной палочки.

"Начальные результаты текущего расследования показывают, что некоторые заболевания могут быть связаны с нарезанным луком — свежим луком, нарезанным тонкими ломтиками, который используется в бургере и поставляется одним поставщиком, обслуживающим три распределительных центра", — сообщили в МакДональдз.

McDonald's поручил всем местным ресторанам убрать нарезанный лук из своих поставок и приостановил распространение этого ингредиента в ряде регионов. Гамбургеры Quarter Pounder будут временно недоступны в нескольких западных штатах, включая Колорадо, Канзас, Юту и Вайоминг, а также в некоторых других штатах, сообщил McDonald's.

"Мы работаем быстро, чтобы вернуть наше полное меню в эти штаты как можно быстрее", – сказал президент McDonald's USA Джо Эрлингер.

Он также выразил надежду, что такие шаги продемонстрируют приверженность McDonald's безопасности пищевых продуктов.

Отметим, что 22 октября акции McDonald's упали примерно на 7% во время внебиржевых торгов.

В CDC же заявили, что количество людей, пострадавших от вспышки кишечной инфекции, "вероятно, намного выше", чем сообщалось ранее. Агентство заявило, что это связано с тем, что многие выздоравливают от инфекции E. coli, не проводя тестирования или не получая медицинскую помощь.

Что известно об инфекции E. coli

Эшерихиоз ( Коли-инфекция, англ. Escherichia Coli Infections ) – это известное бактериальное инфекционное заболевание, вызывающее патогенные штаммы кишечных палочек. Чаще протекает с симптомами общей интоксикации, дисфункцией кишки и водно-электролитными нарушениями.

К симптомам, вызываемым кишечной инфекцией E. coli, относятся:

спазмы в животе и диарея, которая может содержать большое количество крови;

лихорадка или повышенная температура тела;

Диагноз выставят врачи по результатам посева кала и определению токсинов.

Ранее врач из клиники в Филадельфии (США) Лиз МакМахон рассказывала, какая боль в животе опасна и требует немедленной помощи.

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