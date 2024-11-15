Вспышка кишечной инфекции в McDonald's: известна причина смерти и болезни более сотни человек

В США по меньшей мере 104 клиента McDonald's заболели и 34 госпитализированы в результате вспышки пищевого отравления кишечной палочкой. Как выяснилось, это связано с луком, который подавали в Роял Чизбургерах.

Об этом пишет New York Post.

Случаи были обнаружены в 14 штатах, согласно последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Один человек умер в Колорадо, а у четырех человек развилось потенциально опасное для жизни осложнение заболевания почек.

По меньшей мере 30 случаев было зарегистрировано в Колорадо, 19 – в Монтане, 13 – в Небраске, 10 – в Нью-Мексико, по восемь – в Миссури и Юте, шесть – в Вайоминге, три – в Канзасе, два – в Мичигане и по одному – в Айове, Северной Каролине, Орегоне, Вашингтоне и Висконсине.

Заболевания были зафиксированы в период с 12 сентября по 21 октября. По меньшей мере семь заболевших сказали, что ели пищу из McDonald's во время путешествия.

Считается, что источником вспышки стал нарезанный лук. Калифорнийская компания Taylor Farms отозвала лук, который мог быть связан со вспышкой заболевания. Тесты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США обнаружили тип бактерии E. coli, производящей опасный токсин, в одном образце лука, но он не совпадает со штаммом, которым заболели люди, сообщили чиновники.

В первые дни вспышки в нескольких штатах Роял Чизбургеры были изъяты из меню. В среду представители McDonald's заявили, что компания нашла альтернативного поставщика для 900 ресторанов, временно прекративших подавать бургеры с луком. В течение прошлой недели эти рестораны возобновили продажу бургеров с нарезанным луком.

Тип бактерий, причастных к этой вспышке, вызывает около 74 000 инфекций в США ежегодно, что приводит к более чем 2 000 госпитализаций и 61 смерти ежегодно. Симптомы проявляются быстро, в течение одного-двух дней после употребления зараженной пищи и обычно содержат лихорадку, рвоту, диарею или кровавую диарею и признаки обезвоживания – малое мочеиспускание или его отсутствие, повышенную жажду и головокружение. Инфекция может вызвать серьезные повреждения почек, особенно у детей младше 5 лет. Отравление кишечной палочкой у детей раннего возраста нуждается в немедленной медицинской помощи.

Напомним, ученые назвали продукт, который может стать причиной инфаркта, особенно у женщин. Для мужчин продукт считается более безопасным, потому что хорошо усваивается организмом.

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