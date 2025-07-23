Вспышка кори в Украине 2025: где больше всего больных зафиксировали и как защититься

Симптомы кори / © Getty Images/Fotobank

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За первое полугодие 2025 года в Украине зарегистрировано 1196 случаев кори — это в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Корь отличается высокой заразностью: один инфицированный человек может передать вирус большому количеству людей.

Об этом сообщил заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко в эфире «Суспільного».

По словам Даниленко, заболеваемость корью носит циклический характер — каждые 5–6 лет возникает новый всплеск из-за накопления прослойки детей без иммунитета.

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Наибольшее количество случаев зафиксировано в приграничных регионах — Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Винницкой областях. Это частично связано с эпидемической ситуацией в соседних странах, таких как Румыния, Венгрия и Молдова.

Вакцинация — самая эффективная защита

Надежной профилактикой заболевания остается вакцинация. К сожалению, уровень охвата вакцинацией в Украине до сих пор недостаточен — только 83,4% детей получили вторую дозу вакцины КПК, в то время как для формирования коллективного иммунитета требуется не менее 95%.

Согласно национальному календарю прививок, первую дозу вакцины вводят в 12 месяцев, а вторую — в возрасте шести лет. Вакцина формирует стойкий иммунитет к вирусу.

Однако многие родители сознательно отказываются вакцинировать детей, что ослабляет общий уровень защиты в обществе.

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Симптомы и возможные осложнения

Корь проявляется постепенными высыпаниями, которые начинаются с головы и распространяются на туловище и конечности. На ранних этапах симптомы похожи на ОРВИ: повышенная температура, кашель, конъюнктивит, насморк. Заболевание опасно осложнениями, среди которых — пневмония, энцефалит, отит.

За 3–4 дня до появления сыпи инфицированный человек становится источником заражения для других. Самолечение при кори опасно, поэтому при первых признаках следует обращаться к врачу, который при необходимости направит на госпитализацию.

Напомним, в июне 2025 года также речь шла о вспышке кори в Украине. Первые вспышки связаны с завезенными случаями из Молдовы, Румынии и Венгрии, где также растет заболеваемость.

Дата публикации 19:42, 14.05.25 Количество просмотров 260 Вспышка кори в Украине! Чем опасна эта инфекция и как уберечь ребенка

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