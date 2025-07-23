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Вспышка кори в Украине 2025: где больше всего больных зафиксировали и как защититься
Медики заявляют об опасности кори в приграничных регионах Украины.
За первое полугодие 2025 года в Украине зарегистрировано 1196 случаев кори — это в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Корь отличается высокой заразностью: один инфицированный человек может передать вирус большому количеству людей.
Об этом сообщил заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко в эфире «Суспільного».
По словам Даниленко, заболеваемость корью носит циклический характер — каждые 5–6 лет возникает новый всплеск из-за накопления прослойки детей без иммунитета.
Наибольшее количество случаев зафиксировано в приграничных регионах — Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Винницкой областях. Это частично связано с эпидемической ситуацией в соседних странах, таких как Румыния, Венгрия и Молдова.
Вакцинация — самая эффективная защита
Надежной профилактикой заболевания остается вакцинация. К сожалению, уровень охвата вакцинацией в Украине до сих пор недостаточен — только 83,4% детей получили вторую дозу вакцины КПК, в то время как для формирования коллективного иммунитета требуется не менее 95%.
Согласно национальному календарю прививок, первую дозу вакцины вводят в 12 месяцев, а вторую — в возрасте шести лет. Вакцина формирует стойкий иммунитет к вирусу.
Однако многие родители сознательно отказываются вакцинировать детей, что ослабляет общий уровень защиты в обществе.
Симптомы и возможные осложнения
Корь проявляется постепенными высыпаниями, которые начинаются с головы и распространяются на туловище и конечности. На ранних этапах симптомы похожи на ОРВИ: повышенная температура, кашель, конъюнктивит, насморк. Заболевание опасно осложнениями, среди которых — пневмония, энцефалит, отит.
За 3–4 дня до появления сыпи инфицированный человек становится источником заражения для других. Самолечение при кори опасно, поэтому при первых признаках следует обращаться к врачу, который при необходимости направит на госпитализацию.
Напомним, в июне 2025 года также речь шла о вспышке кори в Украине. Первые вспышки связаны с завезенными случаями из Молдовы, Румынии и Венгрии, где также растет заболеваемость.