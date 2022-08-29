Вспышка "томатного гриппа" в Индии: чем он опасен и при чем здесь помидоры

Индийские врачи сообщили о вспышке загадочного недуга — "томатного гриппа", который поражает детей в возрасте до 5 лет.

За три месяца "томатным гриппом" заразились более 82 детей.

Об этом пишет New Atlas.

Симптоматика болезни похожа на COVID-19 и характеризуется болями в теле, лихорадкой и усталостью. Отличительной особенностью нового вируса называют болезненные волдыри размером с помидор.

Ученые по всему миру начали анализировать новый вирус.

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Ситуация прояснилась, когда симптомы "томатного гриппа" обнаружили у детей из Великобритании. Пятилетний мальчик и 13-месячная девочка заболели через неделю после возвращения из семейного отдыха в Керале в Индии. Врачи сразу заметили симптомы загадочного индийского вируса и провели лабораторные исследования.

Во время тестирования у обоих детей был обнаружен энтеровирус, который называется Коксаки A16. Он вызывает вирусную пузырчатку полости рта и конечностей (HFMD). Британские биологи считают, что индийский "томатный грипп" не новый вирус или разновидность гриппа, не имеет ничего общего с помидорами и на самом деле — HFMD.

Британские ученые также установили, что индийский "томатный вирус" не уникален. Геномное тестирование показало, что нынешний вирус связан со штаммом Коксаки A16, зафиксированным в Китае еще 10 лет назад.

Свое исследование "томатного гриппа" в Индии также опубликовал эпидемиолог из Австралии Гидеон Мейеровиц-Кац. По его словам, в Индии давно используют термины "томатный грипп" или "томатная лихорадка". Как правило, их используют для обозначения вспышек неясных заболеваний.

В качестве примера эпидемиолог вспомнил 2007 год, когда в Индии развивалась загадочная болезнь, сопровождавшаяся лихорадкой, сыпью и "помидорными ранами" (волдырями) на руках и ногах, из которых сочилась жидкость. Тогда ее назвали "томатной лихорадкой", а ученые пришли к выводу, что эта болезнь могла быть следствием передающейся комарами ранней вирусной инфекции — вирусом Чикунгунья.

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