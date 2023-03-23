Встречаем каждый вечер и каждую ночь: ученые назвали самое смертоносное животное в мире

На человека на планете приходится 16 000 комаров.
Американские ученые установили, что самым опасным животным в мире является комар.
Об этом сообщает yahoo со ссылкой на исследование американских учёных.
По данным az-animals.com, каждый год эти животные убивают от 750 000 до 1 миллиона человек. По оценкам ученых, на планете насчитывается до 110 триллионов комаров. На человека на планете приходится 16 000 комаров. Насекомые могут переносить такие смертельные заболевания, как:
- малярия,
- лихорадка Денге,
- вирус Западного Нила,
- вирус Зика.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в 2017 году от малярии скончалось 435 000 человек. Это заболевание грозит почти половине населения мира, а лимфатическим филяриатозом болеют 120 миллионов человек в 72 странах.
Напомним, что ВОЗ составила список приоритетных смертоносных грибков.
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