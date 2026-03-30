Вся правда о яйцах: полезны ли они и сколько их можно есть

Яйца – один из самых популярных продуктов на нашем столе

Яйца давно стали привычной частью нашего ежедневного рациона. Согласитесь, что может быть проще и в то же время вкуснее свежеприготовленной яичницы или пышного омлета на завтрак? Здесь вам и чувство сытости без переедания, и хорошее настроение, и заряд бодрости на целый день.

Но в течение десятилетий потребление яиц также вызывало споры из-за высокого содержания холестерина, которое некоторые исследования связывали с повышенным риском сердечных заболеваний.

Между тем, ученые начинают понимать другие преимущества яиц для здоровья. Яичные желтки являются одним из лучших источников лютеина, пигмента, который, в частности, связан с улучшением зрения и снижением риска глазных заболеваний.

Диетологи объясняют, как употребление яиц влияет на здоровье.

Яйца являются отличным источником высококачественного белка

Это означает, что они содержат все незаменимые аминокислоты, которые необходимы организму, но не могут производиться самостоятельно.

«Эти аминокислоты чрезвычайно важны, поскольку они строят и восстанавливают ткани, поддерживают рост мышц и помогают организму выполнять различные функции, — говорит Мишель Ньюман, магистр наук. — Одно крупное яйцо содержит около шести граммов белка, что делает яйца эффективным и доступным способом удовлетворения ежедневных потребностей в белке».

Поддержка иммунитета

Регулярное употребление яиц может помочь поддерживать иммунную функцию. Это объясняется тем, что состояние иммунитета зависит от пищевого белка (содержащегося в яйцах) для выработки иммунных белков, таких как антитела. Эти белки позволяют организму быстро реагировать на такие угрозы, как бактерии и вирусы. Яйца также содержат селен, витамин А, витамин В12 и цинк, что поддерживают здоровую иммунную функцию.

Более того, яичные желтки являются одним из немногих природных источников витамина D. Витамин D помогает регулировать как врожденный иммунитет (первая линия защиты организма), так и адаптивный иммунитет (специализированная, целенаправленная защита организма), говорит Ньюман.

Улучшение ощущения сытости

Как часть сбалансированного рациона яйца могут помочь повысить ощущение сытости и насыщения. Это связано с содержанием жира и белка. Вместе эти питательные вещества замедляют опорожнение желудка (то есть скорость, с которой пища движется через пищеварительную систему), что продлевает чувство сытости после еды.

Сколько яиц в сутки можно есть

Для большинства здоровых взрослых от одного до двух яиц в день считается безопасным. Но, как и со многими продуктами, есть некоторые исключения.

У некоторых людей есть семейная гиперхолестеринемия, состояние, которое генетически подвержено повышенному уровню холестерина. Это повышает чувствительность к пищевому холестерину, содержащемуся в яйцах. В этом случае часто рекомендуется ограничить потребление яиц до трех-четырех в неделю.

