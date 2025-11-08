Введут карантин из-за гриппа и ОРВИ в Украине

Ежегодная вакцинация является самым действенным способом профилактики

В Украине растет количество больных гриппом, сезонные простуды, есть также больные COVID. Впрочем, эпидпорог не превышена, поэтому речи о введении строгих карантинных мер нет.

Об этом в интервью сообщил Алексей Даниленко, заместитель гендиректора ГУ «Центр общественного здоровья» Минздрава Украины.

«Показатели находятся на предэпидемическом уровне. В регионах — аналогичная ситуация. Во всех регионах ситуация стабильная, повсюду наблюдается предэпидемический уровень. Это то, что мы видим по состоянию на сегодняшний день», — сказал он.

Новый эпидемический сезон ОРВИ продлится до мая следующего года.

«Мы еще не достигли эпидемического порога, поэтому для введения ограничительных мер нет оснований», — добавил он.

Однако в случае ухудшения ситуации в каждом отдельном регионе местные власти могут принимать дополнительные меры на местах.

Какие симптомы гриппа

Грипп — это высокоинфекционное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти.

Грипп имеет симптомы, подобные признакам других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), но гораздо опаснее, говорят в министерстве.

Обычно грипп начинается внезапно и сопровождается головной болью, мышцы и суставы ломает, болит горло, а температура повышается до 38 °С и более.

Симптомом гриппа также кашель, а в отдельных случаях — рвота и понос.

Вирус гриппа переносится воздухом от больного человека к здоровому во время кашля, чихания или просто разговора, а также в результате тесного контакта — когда расстояние менее 2 метров.

