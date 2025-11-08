- Дата публикации
Введут карантин из-за гриппа и ОРВИ в Украине
В Минздраве пояснили, что ситуация находится под контролем, поэтому вводить карантин нет смысла.
В Украине растет количество больных гриппом, сезонные простуды, есть также больные COVID. Впрочем, эпидпорог не превышена, поэтому речи о введении строгих карантинных мер нет.
Об этом в интервью сообщил Алексей Даниленко, заместитель гендиректора ГУ «Центр общественного здоровья» Минздрава Украины.
«Показатели находятся на предэпидемическом уровне. В регионах — аналогичная ситуация. Во всех регионах ситуация стабильная, повсюду наблюдается предэпидемический уровень. Это то, что мы видим по состоянию на сегодняшний день», — сказал он.
Новый эпидемический сезон ОРВИ продлится до мая следующего года.
«Мы еще не достигли эпидемического порога, поэтому для введения ограничительных мер нет оснований», — добавил он.
Однако в случае ухудшения ситуации в каждом отдельном регионе местные власти могут принимать дополнительные меры на местах.
Какие симптомы гриппа
Грипп — это высокоинфекционное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти.
Грипп имеет симптомы, подобные признакам других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), но гораздо опаснее, говорят в министерстве.
Обычно грипп начинается внезапно и сопровождается головной болью, мышцы и суставы ломает, болит горло, а температура повышается до 38 °С и более.
Симптомом гриппа также кашель, а в отдельных случаях — рвота и понос.
Вирус гриппа переносится воздухом от больного человека к здоровому во время кашля, чихания или просто разговора, а также в результате тесного контакта — когда расстояние менее 2 метров.
