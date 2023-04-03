Вы будете удивлены: ученые обнаружили неожиданный фактор, от которого зависит риск заболеваний сердечно-сосудистыми недугами

Сердце, имеющее более сферическую (круглую) форму, может иметь на 47% большую вероятность развития кардиомиопатии.

Форма сердца человека может являться показателем будущих сердечно-сосудистых заболеваний. Это выявило новое исследование из Стэнфордского университета в Калифорнии.

В частности, сердце, имеющее более сферическую (круглую) форму, может иметь на 47% большую вероятность развития кардиомиопатии, являющейся болезнью сердечной мышечной ткани, которая затрудняет работу сердца обеспечивать кровообращение всему организму.

Используя искусственный интеллект (AI) для анализа более 38 897 МРТ-снимков здоровых сердец из UK Biobank, исследователи исследовали обширную биомедицинскую базу данных, содержащую информацию от 500 000 участников из Великобритании.

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В исследовании, опубликованном в журнале Med в среду, исследователи измеряли круглость левого желудочка, который обычно имеет форму конуса и перекачивает богатую кислородом кровь ко всему организму.

Далее исследователи анализировали медицинские записи участников, чтобы выявить тех, у кого есть генетические маркеры для сердечных заболеваний.

Исследователи обнаружили связь между круглыми формами сердца и склонностью к болезни органа.

"Большинство кардиологов хорошо знают, что после того, как у человека разовьется болезнь сердца, орган будет иметь более круглую форму", — заявил доктор Шоа Кларк, профилактический кардиолог и преподаватель отделений медицины и педиатрии Медицинской школы Стэнфордского университета в прессрелизе, в котором сообщили о полученные результаты.

Кларк был одним из старших экспертов исследования вместе с доктором Дэвидом Оуяном из Института сердца Смидта при Цедарс-Синае в Лос-Анджелесе. Главным автором был Милос Вукадинович, студент биомедицинской инженерии в Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе.

Исследовательский коллектив был удивлен сильной связью между круглостью сердца и риском возникновения кардиомиопатии в будущем, сообщил Кларк Fox News Digital.

"Могло случиться, что форма сердца не дала бы нам ничего другого, кроме измерений размера или силы сердца", — сказал он. "Но оказалось, что форма сердца предоставляет дополнительную информацию о риске и генетике, которую не обнаруживают другие измерения".

Круглая форма может свидетельствовать о стрессе на сердце. Клинический профессор медицины в Медицинском центре Нью-Йоркского университета Марк Сигел заявил, что при правильном использовании искусственного интеллекта в оценке здоровья сердца он может быть "другом клиника".

"В этом случае, искусственный интеллект, похоже, обнаружил корреляцию между круглостью сердца и развитием кардиомиопатии, когда сердце набухает и становится менее эффективным насосом", — рассказал доктор Сигел для Fox News Digital. "Это имеет смысл, поскольку сердце обычно имеет более овальную форму", – пояснил он. "Покруче форма может потенциально оказывать большее давление на клапаны и стенки, что может приводить к этому последствию". Он не был причастен к новому исследованию.

Если новое исследование будет подтверждено, то это добавит еще один элемент к тому, как кардиологи проводят эхокардиографию (ультразвуковое исследование сердца) пациентов, отметил доктор Сигел.

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Они также считают, что это только начало более подробной информации, получаемой из изображений МРТ.

"Один из главных выводов нашей работы состоит в том, что текущие стратегии оценки состояния сердца хорошие, но они были установлены десятилетия назад, до эры больших данных", — заявил Кларк журналистам Fox News Digital. "У нас теперь есть возможность думать более широко и спрашивать, какие другие особенности сердца могут рассказать нам о риске и природе болезни".

Авторы исследования указали, что нужно провести больше исследований, чтобы выяснить, как форма сердца может влиять на медицинские решения. Это конкретное исследование было ограничено одной группой в Великобритании.

Хотя он охватил значительное количество участников, Кларк отметил, что группа была недостаточно разнообразной. "Мы ожидаем, что наши результаты широко обобщаются, но важно показать, что эти выводы повторяются в других популяциях", — сказал он.

Напомним, Австралия готовится провести свой первый клинический опыт по использованию пересадки кишечной микрофлоры для лечения пациентов с раком крови, у которых возникли серьезные осложнения после трансплантации костного мозга.

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