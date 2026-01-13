Вы чистите зубы неправильно: врач назвал точное время, когда это нужно делать утром

Фото иллюстративное

Чистка зубов утром может быть не эффективной, если вы выбираете для этого неподходящее время. Медицинский эксперт объяснил, почему привычная гигиена рта часто не спасает от заболеваний десен, и рассказал о времени, когда именно нужно чистить зубы по утрам.

Об этом пишет Daily Express.

Врач Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) Сурадж Кукадия рассказал, что большинство людей всю жизнь чистят зубы неправильно.

По его словам, что следует это делать до завтрака, а не после него.

«Зубы стоит чистить до завтрака, а не после него. Когда мы едим, во рту образуется кислота, которая размягчает защитный слой зуба (эмаль). Если почистить зубы сразу после еды, щетка буквально „втирает“ эту кислоту в зубы, из-за чего эмаль быстрее разрушается», — пояснил Сурадж.

Он рассказал, что чистка зубов перед завтраком помогает удалить бактерии, накопившиеся за ночь, а фтор в зубной пасте обеспечивает защиту на весь день.

Что касается вечерней чистки зубов, врач рассказывает, что она должна происходить минимум через 30 минут после еды. Это время необходимо для восстановления среды в ротовой полости перед гигиеническими процедурами.

Мнение врача поддерживает и стоматолог Дипа Чопра из Whites Dental. Она советует простое правило: чистить зубы до завтрака, а после еды — просто полоскать рот водой.

Чистка перед приемом пищи позволяет эффективно удалить бактерии и налет, накопившиеся в течение ночи.

Полоскание водой после завтрака помогает безопасно смыть остатки пищи и кислоты. Стоматолог предостерегает, что во время еды (особенно кислой) зубная эмаль временно размягчается. Если начать чистить зубы в этот момент, щетка может серьезно повредить защитный слой зуба, хотя на первый взгляд, такая чистка кажется логичным шагом для свежести дыхания.

Чтобы поддерживать здоровье зубов NHS советует:

чистить зубы дважды в день;

хорошо вычищать пищу между зубами;

уменьшить потребление сахара;

отказаться от курения (в случае, если вы курите);

ограничьте потребление алкоголя;

регулярно проходите стоматологические осмотры.

Напомним, ранее врачи рассказывали, почему во рту появляется привкус металла. По словам специалистов, это может быть не просто временным дискомфортом, а сигналом о серьезной угрозе здоровью.

