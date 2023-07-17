Вы даже не догадывались: вот почему нужно обязательно стирать резинку для волос

Задумывались ли вы когда-нибудь о состоянии своих резинок для волос? Оказывается их нужно время от времени стирать.

Дерматология из Нью-Йорка Рэйчел Назариан делится своими мыслями, почему.

Люди часто носят с собой в сумке или на запястье резинку для волос, собирая в течение дня свои пряди в шишку или хвостик. Большинство пользуется ежедневно одним и тем же аксессуаром. И мало кто задумывается, что резинку для волос нужно стирать так же часто как белье или одежду. Ведь она поглощает большое количество разных бактерий, начинающих размножаться на ее поверхности.

Конечно, мы все знаем, что некоторые ткани впитывают пот и бактерии. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что резинки для волос тоже нужно отнести к этому перечню? Этот привычный аксессуар впитывает в себя очень много жидкости, особенно когда вы тренируетесь.

Хотя это не очень приятное мнение, что ваши резинки для волос ежедневно поглощают большое количество бактерий, не стоит сразу переживать. Пока она не касается вашей кожи, на самом деле проблем не возникает. Однако, если она постоянно контактирует с кожей, то может вызвать перенос бактерий на ее поверхность. Также резинка для волос может привести к тому, что волосяные фолликулы поглощают грязь и затем они могут оказаться на подушке, на которой вы спите.

К счастью, существует очень простое решение этой проблемы. Резинки для волос нужно каждый день стирать, особенно после того, как вы закончили тренировку в зале. Например, вы можете положить аксессуар в карман брюк или шорт, которые вы все равно собираетесь постирать. Еще один вариант – просто взять воду и мыло и хорошо очистить резинку.

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